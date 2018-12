PARTAGER ReKrute lance le HappyIndex AtWork

ReKrute a organisé la 1ère édition du label HappyIndex®AtWork, un indice qui mesure l’engagement et la motivation au travail. Pour la première édition de l’enquête, 10 entreprises ont été nominées dans le palmarès des entreprises où les salariés sont les plus motivés et 6 entreprises se sont vues décerner le grand prix parmi les labélisés 2018.

L’enquête 100% participative et 100% digitale à laquelle 200 entreprises ont pris part, a permis de déterminer les niveaux de motivation et de satisfaction des collaborateurs. Pour être sélectionné, il fallait aux entreprises participantes obtenir à la fois une note de 3,81/5 et un taux de recommandation supérieur à 60% pour faire partie des meilleures entreprises cette année.

Les grands gagnants se sont disputés le prestigieux label dans plusieurs catégories. Plus de 8 000 collaborateurs se sont exprimés sur leur expérience en explorant six dimensions bien différentes : développement professionnel, environnement stimulant, management, salaire et reconnaissance, fierté et plaisir.

Total Call est arrivée en pole position dans la catégorie plus de 1000 collaborateurs. La société s’est distinguée avec une note globale de 4,64/5. Dans la catégorie des entreprises comptant entre 500 et 1000 salariés, Résolution Call s’est imposé avec une note de 4,79/5. Umanis est le gagnant de la catégorie entreprises entre 100 et 500 collaborateurs avec une note de 4,33/5. Hitradio, dans la catégorie entreprises entre 50 et 100 salariés, s’est vu attribuer la note de 3,91/5. Pour sa part, PGA SCCA a obtenu la note de 4,51/5 dans la catégorie entreprise entre 20 et 50 salariés. Enfin, nous citons Altados, vainqueur dans la catégorie entreprises moins de 20 collaborateurs avec une note de 4,74/5.

Les entreprises nominées et faisant partie du top 10 des entreprises où il fait bon vivre se sont vu également récompensées. Le classement suite aux réponses spontanées des 8 000 répondants est comme suit : En 1 ère position, Résolution Call, Total Call, PGA SSCA, Umanis, Hitradio, Altados, Phone Group, Akka, Alten, Lear Corporation.

Fort du succès de cette 1 ère édition, ReKrute déclare la 2 ème édition du label HappyIndex®AtWork officiellement ouverte. Les inscriptions continueront jusqu’au 15 mai.

LNT avec CdP