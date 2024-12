Le Message Royal adressé aux participants à la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée souligne l’intérêt tout particulier accordé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la réussite du chantier du développement régional, en tant que levier essentiel de croissance économique et de développement humain intégré et durable, a affirmé, samedi à Tanger, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Intervenant lors de la cérémonie de clôture de ces Assises, organisées sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, M. Laftit a ajouté que le développement régional requiert la conjugaison des efforts de l’ensemble des acteurs en vue de garantir aux citoyens la prospérité et une vie décente.

Le Message Royal, a poursuivi M. Laftit, met l’accent sur la nécessité de relever les défis qui se dressent encore sur la voie de la mise en œuvre optimale du chantier de la régionalisation avancée, notamment ceux liés à une application effective de la Charte nationale de déconcentration administrative et à l’opérationnalisation complète de l’exercice par les régions de leurs pleines compétences.

Parmi ces défis, il a également cité le renforcement de la démocratie participative aux niveaux régional et local, la mise en œuvre du principe constitutionnel relatif à la reddition des comptes en matière de gestion de la chose territoriale, la promotion de l’attractivité des régions et la capacité des régions à développer des mécanismes de financement permettant de faire face à certaines crises et de s’adapter aux mutations imposés par la conjoncture et les aléas futurs.

M. Laftit a souligné, par ailleurs, que la participation de plusieurs acteurs à cet événement, dont des élus, des parlementaires, des responsables gouvernementaux, des présidents d’institutions constitutionnelles, des acteurs de la société civile ainsi que des représentants d’organisations internationales partenaires, a permis des débats constructifs et fructueux autour de thèmes ayant trait aux défis auxquels le chantier de la régionalisation avancée est confronté.

Ces contributions ont aussi mis l’accent sur les opportunités qu’offre la régionalisation avancée en tant que plateforme pour le renforcement de la gouvernance locale, de la justice spatiale et de l’efficience dans la gestion des ressources, et espace de travail collectif donnant l’opportunité aux acteurs de réfléchir à la promotion du développement intégré à travers la mise en œuvre territoriale des politiques publiques, a relevé le ministre.

Organisé sous le thème « La régionalisation avancée, entre les défis d’aujourd’hui et de demain » par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec l’Association des régions du Maroc, cet événement de deux jours a constitué un moment important dans la mise en œuvre, sous l’impulsion des Hautes Orientations Royales, du chantier de Régionalisation avancée en tant que réforme institutionnelle structurelle et choix stratégique pour la consolidation du processus de développement territorial.

LNT avec MAP

Partagez cet article :