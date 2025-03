Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé mardi une réunion consacrée au suivi de la mise en œuvre des réformes du système de santé. Cette rencontre a porté sur l’état d’avancement des projets engagés dans le cadre de la refonte du secteur, notamment en ce qui concerne le développement des infrastructures, la digitalisation des services et le renforcement des ressources humaines.

Lors de cette réunion, il a été rappelé que la réforme vise à améliorer la qualité des soins et à garantir un accès élargi aux services de santé. Les participants ont examiné les différentes mesures mises en place pour atteindre ces objectifs, en accord avec les orientations définies dans le cadre du chantier de la protection sociale.

Avancement des réformes en cours

Plusieurs aspects de la réforme ont été abordés, notamment la création de nouvelles instances de gouvernance et la modernisation des structures hospitalières. Il a ainsi été fait état de la mise en place de la Haute Autorité de la Santé et de l’Agence marocaine du sang et de ses dérivés, qui ont pour mission d’encadrer et de réguler les prestations de soins.

Concernant les infrastructures, la réunion a permis d’évaluer les travaux en cours pour la construction et la rénovation de plusieurs établissements hospitaliers. Il a été précisé que les projets en cours incluent six centres hospitaliers universitaires et 79 hôpitaux provinciaux et régionaux, ce qui devrait permettre d’accroître la capacité d’accueil de plus de 11 000 lits.

Développement de la digitalisation et des ressources humaines

La digitalisation du système de santé a également été abordée, avec un suivi des avancées liées à la mise en place d’un système informatique intégré. Ce projet, mené en collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère de l’Économie et des Finances et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), vise à améliorer la gestion des données et à renforcer l’efficacité des services.

Le renforcement des ressources humaines a également été au centre des discussions. Il a été rappelé que la stratégie en cours prévoit une augmentation progressive des effectifs des professionnels de santé à l’horizon 2030, afin de répondre aux besoins du secteur. La réunion a également fait état des avancées dans la création de nouvelles facultés de médecine et de pharmacie, notamment à Guelmim, Errachidia et Béni Mellal.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du suivi régulier des réformes en cours et vise à assurer leur mise en œuvre dans les délais prévus. Les discussions ont notamment porté sur les mesures à prendre pour garantir un accès élargi aux soins et une amélioration continue des services de santé.

