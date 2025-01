Meryem Benoua présentera son premier spectacle au Maroc intitulé « Reflet », produit par Tendansia. Ce spectacle inédit sera dévoilé en février 2025, avec une première représentation déjà complète à Casablanca. Les prochaines dates sont programmées pour le 7 et 8 février à Rabat et Marrakech.

Meryem Benoua, humoriste d’origine marocaine et connue sur les scènes françaises pour son style audacieux, revient dans son pays natal avec un spectacle qui mélange humour, émotion et introspection. « Reflet » propose une exploration des thèmes universels tels que l’identité, la famille, les clichés culturels et les émotions cachées. Meryem Benoua s’est imposée dans l’humour francophone après être apparue sur des scènes renommées, telles que le Jamel Comedy Club et l’émission « Génération Paname » sur France 2. Son retour au Maroc est perçu comme un événement symbolique et chargé d’émotion pour l’artiste, qui représente une nouvelle génération d’humoristes modernes et décomplexés.

Billetterie :

Casablanca: SOLD OUT

Rabat: VIP: 500 MAD |Normal 350 MAD

Marrakech: Carré Confort: 350 MAD | Carré Or: 500 MAD

