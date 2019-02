PARTAGER La réduction des disparités, priorité de l’exécutif selon El Othmani

Le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani a affirmé, mardi à Rabat, l’engagement ferme de l’exécutif à œuvrer pour la mise en œuvre du programme de réduction des disparités sociales et territoriales.

En réponse à une question centrale sur « les programmes visant à réduire les disparités sociales et territoriales » lors de la séance mensuelle consacrée à la politique générale à la Chambre des conseillers, M. El Otmani a souligné que cette question est placée au centre des priorités du chantier de la régionalisation avancée et constitue le prélude à tout plan de développement économique ou social, par le biais, notamment, du renforcement des attributions des régions en les dotant des mécanismes pour élaborer leur propre modèle de développement, dans un cadre de solidarité interrégionale.

Le Royaume a adopté un découpage administratif fondé sur une approche fonctionnelle, visant principalement à assurer le développement intégré, tout en prenant en compte les disparités interrégionales, surtout aux niveaux économique et d’infrastructure.

Et d’ajouter que le gouvernement veille à accompagner les collectivités territoriales, en les dotant des outils juridiques et matériels nécessaires pour qu’ils mènent à bien les missions qui leur sont assignées en matière de développement local.

Le gouvernement a, également, veillé au parachèvement de l’arsenal juridique régissant les collectivités territoriales, à travers l’adoption de tous les décrets d’application des lois relatives à ces collectivités, a-t-il noté, soulignant que l’exécutif a jusqu’à juin 2018, achevé la publication de tous les textes d’application des lois 111-14, 112.14 et 113.14 relatives, respectivement, aux régions, aux préfectures et provinces et aux communes.

Dans le même contexte, M. El Othmani a noté que l’exécutif a veillé à la mise en œuvre du Fonds d’appui à la cohésion sociale et du Fonds de solidarité interrégionale, ayant pour objectif de combler le déficit en matière de développement humain, d’infrastructures, d’équipements et de répartition équitable des ressources, dans l’optique de réduire les disparités, tout en adoptant les deux décrets y afférents, qui réglementent les critères permettant aux régions de bénéficier du Fonds d’appui à la cohésion sociale et les critères d’allocation de ressources financières au Fonds de solidarité interrégionale.

De même, il a souligné que le gouvernement a œuvré à la mise en place d’une charte avancée pour la déconcentration administrative, basée sur une approche territoriale et fondée sur la territorialisation des politiques publiques, en tenant compte des spécificités régionales et provinciales et en impliquant les acteurs territoriaux en matière d’élaboration des programmes de développement, notamment à travers la mise en place des plans de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement du territoire (SRAT), en vue de garantir la convergence des politiques publiques et l’efficacité de la mise en œuvre de programmes et projets publics aux niveaux régional et provincial, pour répondre aux attentes réelles des citoyens.

À cette occasion, le Chef du gouvernement a passé en revue les efforts soutenus déployés par l’exécutif, en vue d’améliorer et de généraliser les services de base dans les domaines de l’éducation et de la santé, poursuivre l’appui des programmes sociaux et l’amélioration de leur gouvernance et mettre en œuvre divers programmes de développement destinés au monde rural, ainsi que l’accélération de la mis en place du programme de réduction des disparités sociales et territoriales 2017-2023.

Et d’ajouter que la question des disparités sociales et territoriales reste complexe et multidimensionnelle, d’où la nécessité de conjuguer les efforts entre les différents acteurs aux niveaux national et local, en vue d’harmoniser les différentes interventions sectorielles, à travers la mobilisation des ressources nécessaires et la consécration de la convergence entre les différents programmes et projets.

LNT avec MAP