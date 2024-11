La Direction du Budget du ministère de l’Économie et des Finances vient de publier son rapport d’activité pour l’année 2023, disponible sur le site web du ministère. Ce rapport, couvrant une année marquée par des défis notables, revient sur les réalisations et les projets stratégiques de la Direction, avec un accent particulier sur le soutien à l’économie nationale, la modernisation des outils budgétaires, la digitalisation des processus et l’inclusion sociale.

Dans l’édito du rapport, Aziz Khayati, Directeur du Budget, a qualifié l’année 2023 de « période de défis sans précédent », faisant référence aux événements tragiques tels que le séisme d’Al Haouz, la persistance de la sécheresse, ainsi qu’aux tensions géopolitiques et à l’inflation sur la scène internationale. « Face à cette conjoncture exceptionnelle, d’une ampleur inédite, la Direction du Budget a participé activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures visant à atténuer l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des citoyens et à reconstruire les zones sinistrées », a-t-il expliqué, précisant que ces actions sont alignées sur les Hautes Instructions Royales.

Une gestion budgétaire agile et axée sur les résultats

La Loi de Finances 2023 s’inscrit dans une dynamique de soutien aux secteurs stratégiques de l’économie marocaine, en accord avec le nouveau modèle de développement. M. Khayati a souligné que des priorités particulières ont été accordées aux secteurs sociaux. Ces priorités incluent le chantier royal de généralisation de la protection sociale, le lancement du programme d’aide sociale directe, la réforme du système de santé et la mise en œuvre de la feuille de route pour la réforme éducative.

« Nous avons mis en place une gestion budgétaire agile pour répondre aux enjeux multiples auxquels le Royaume a été confronté, tout en consolidant les résultats acquis en matière de rigueur budgétaire et de transparence », a affirmé M. Khayati. Il a également indiqué que des efforts ont été consacrés à la réflexion autour de l’amendement de la loi organique relative à la Loi de Finances, dans le but de renforcer le contrôle parlementaire et d’assurer la soutenabilité des finances publiques.

Modernisation des outils budgétaires et budget sensible au genre

2023 a marqué un tournant pour la modernisation des outils budgétaires, avec l’adoption d’un cadre réglementaire pour le contrôle de gestion au sein de l’administration publique et un soutien renforcé aux départements ministériels. L’initiative de budgétisation sensible au genre (BSG) a également été consolidée, via le Centre d’Excellence en BSG (CE-BSG), qui accompagne les ministères dans l’intégration d’une perspective égalitaire dans leurs politiques publiques. « L’objectif est de promouvoir des politiques égalitaires qui bénéficient à l’ensemble des citoyens », a précisé M. Khayati.

Dans cette optique, la Direction du Budget a aussi supervisé la troisième évaluation de la gestion des finances publiques dans le cadre du programme PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability). Cette évaluation a pour la première fois inclus la performance sensible au genre, couvrant la période de 2020 à 2022.

Renforcement de l’autonomie des collectivités territoriales et développement de l’économie bleue

En parallèle, des progrès ont été réalisés dans le renforcement de l’autonomie financière des collectivités territoriales, notamment à travers une augmentation des ressources allouées par l’État et une meilleure gestion des financements. M. Khayati a indiqué que des mesures ont été prises pour favoriser la contractualisation État-régions, assurant ainsi un appui accru aux collectivités locales.

Engagée dans le développement durable, la Direction du Budget a également piloté l’élaboration de la Stratégie nationale de l’économie bleue, une initiative visant à promouvoir un avenir où développement économique et durabilité environnementale se conjuguent. Cette stratégie entend valoriser le potentiel maritime et côtier du Maroc tout en respectant les impératifs de durabilité.

Une année marquée par une hausse des financements extérieurs et une digitalisation accrue

L’année 2023 a vu une augmentation de 29,7 % des financements extérieurs pour des projets publics, une croissance obtenue grâce à une collaboration étroite avec les partenaires techniques et financiers. Ce renforcement des financements vise à soutenir des projets structurants et à mobiliser les ressources nécessaires au développement du pays.

Sur le plan numérique, la Direction du Budget a poursuivi la mise en œuvre de sa feuille de route pour la transformation digitale, avec le développement de plusieurs systèmes d’information. Ces outils, tels que Istithmar, SI-performance et la plateforme de gestion des amendements, visent à améliorer la prise de décision et à simplifier les processus internes. « Le digital est au cœur de notre action, afin de faciliter une gestion publique plus efficace et collaborative », a souligné M. Khayati.

Le rapport met en lumière l’implication de la Direction dans le dialogue social, essentiel pour la stabilité sociale et la démocratie participative. En 2023, des avancées significatives ont été réalisées dans le cadre du dialogue social sectoriel avec l’Éducation nationale, ponctué par des accords importants en janvier et décembre. « Ces accords marquent une étape historique dans l’amélioration des conditions de travail et l’harmonisation des relations sociales dans le secteur de l’éducation », a déclaré M. Khayati, ajoutant que les mesures décidées ont été intégrées dans la Loi de Finances 2023 pour garantir leur mise en œuvre effective.

M. Khayati a conclu en affirmant que le rapport d’activité 2023 de la Direction du Budget témoigne de l’engagement et de la résilience de l’institution pour relever les défis auxquels fait face le Maroc. « Ce rapport dresse un bilan des actions entreprises tout au long de l’année et réaffirme notre engagement à contribuer activement au développement prospère du Royaume », a-t-il déclaré.

