PARTAGER Rapport annuel de l’AMMC : Une régulation plus efficaces et des sanctions plus nombreuses

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux vient de publier son rapport annuel 2019. Dans son mot d’ouverture, Mme Nezha Hayat, Présidente de l’AMMC, indique que l’année 2019 a été marquée par une conjoncture de marché favorable et l’avènement de nouveautés majeures, telles que l’aboutissement du cadre réglementaire relatif aux OPCI, le lancement effectif du dispositif d’habilitation des professionnels du marché des capitaux, l’entrée en vigueur du nouveau régime de l’appel public à l’épargne, ainsi que l’opérationnalisation de la nouvelle loi sur la Bourse.

Progression significative des indicateurs boursiers

S’agissant de la conjoncture du marché boursier pendant l’année 2019, l’ensemble des indicateurs a connu une progression significative. L’indice MASI a clôturé l’année en hausse de 7,11% et la capitalisation boursière s’est appréciée de 7,65%. Pour sa part, le volume transactionnel global a crû de 43,10%, en lien notamment avec l’opération de cession par le Royaume du Maroc de 8% du capital d’Itissalat Al Maghrib, dont 6% sur le marché de blocs au profit d’investisseurs qualifiés de droit marocain et 2% par voie d’offre de vente au public. Le montant global des deux opérations s’élèvent à près de 9 milliards de dirhams. La contribution du marché des capitaux au financement de l’économie a poursuivi sa consolidation, avec des émissions de titres de créances en croissance de 31% à 88 milliards de dirhams. Les émissions de titres de capital ont également progressé de manière importante en 2019 avec un volume d’émission de plus de 10 milliards de dirhams, contre 5 milliards l’année précédente, tirées principalement par les augmentations de capital réalisées par BCP, BMCE Bank of Africa et CIH pour plus de 9 milliards de dirhams. Acteurs majeurs dans le financement des émetteurs, les instruments de gestion d’actifs, notamment les OPCVM, ont eux aussi connu des évolutions favorables en 2019, avec une progression des encours et une croissance substantielle du ratio rapportant leur actif net au PIB, désormais établi à 41%.

Intensification des activités d’autorisation et d’agrément

Sur le volet autorisations et agréments, l’AMMC a traité en 2019, 64 dossiers d’opérations financières, agréé 5 intervenants dont 4 sociétés de gestion d’OPCI, autorisé 222 OPCVM, 2 FPCT et 2 OPCC. L’AMMC a, en outre, donné des avis sur les demandes d’agrément des évaluateurs immobiliers d’actifs d’OPCI. Renforcement de la supervision En matière de supervision, l’Autorité a mis à jour en 2019 ses procédures de contrôle et introduit une nouvelle démarche de conduite des inspections, avec une segmentation plus fine entre missions à périmètre élargi et celles portant sur un contrôle ciblé de nouveaux risques et de nouvelles pratiques de marché. Au total, 16 missions d’inspection ont été menées sur l’année, réparties entre 7 sociétés de bourse, 5 teneurs de comptes et 4 sociétés de gestion. L’AMMC a par ailleurs ouvert 3 enquêtes relatives à des comportements susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du marché et finalisé le traitement de 2 enquêtes ouvertes l’année précédente.

Un mécanisme de sanction plus efficace

Sur le volet coercitif, l’année 2019 a été caractérisée par une progression du nombre et de la complexité des dossiers instruits par le Collège des sanctions. Ce dernier a instruit 17 dossiers et rendu 15 avis ayant mené au prononcé de 14 décisions de sanctions et une décision de transmission à la justice d’un dossier.

Une année riche en nouveautés réglementaires

L’activité réglementaire, à laquelle l’AMMC prend part activement, a été particulièrement riche en nouveautés en 2019. Les principales avancées enregistrées ont trait au parachèvement du cadre réglementaire relatif aux OPCI, avec notamment l’homologation de la circulaire n°02/19 relative aux sociétés de gestion d’OPCI, l’approbation du Règlement général de la Bourse des valeurs venant opérationnaliser la loi n°19-14, et l’adoption d’un nouveau régime de l’appel public à l’épargne porté par la circulaire n°03/19 relative aux opérations et aux informations financières. Ces trois textes marquent une avancée décisive dans le vaste processus de réforme du marché des capitaux qui portait parmi ses principaux objectifs l’introduction de nouveaux produits (lancement effectif des OPCI), la réforme des compartiments du marché boursier pour une meilleure lisibilité et une plus grande attractivité (nouvelle segmentation des compartiments, introduction d’un marché alternatif dédié aux PME, création de deux compartiments de la Bourse réservés aux investisseurs qualifiés…), ainsi que l’amélioration du cadre régissant les opérations et informations financières (amélioration de la transparence des émetteurs, mise à niveau de la gouvernance des émetteurs et optimisation du processus d’autorisation des opérations financières).

Une coopération rapprochée avec les acteurs nationaux

L’émergence de nouvelles activités et leur encadrement nécessaire ont permis l’intensification des interactions de l’Autorité avec les régulateurs de la place. Ces interactions se sont aussi matérialisées par le renforcement des échanges avec les entreprises de marchés et les associations professionnelles, afin d’assurer une meilleure écoute du marché. Par ailleurs, la coopération nationale a aussi été marquée par la signature de conventions avec des acteurs de la place en vue du développement du marché. Ainsi, un protocole d’accord a été signé avec l’UTRF (unité de traitement du renseignement financier) visant au renforcement de la coopération et de la coordination entre les deux parties dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Première habilitation des professionnels L’année 2019 a également été l’année de lancement du dispositif d’habilitation des professionnels du marché des capitaux et, à ce titre, a été marquée par la délivrance de cartes professionnelles au profit de 80 candidats suite aux épreuves d’examen organisées par l’AMMC.

Mise en place du Conseil scientifique

Animée par une volonté de renforcer sa contribution au développement du marché financier marocain, l’AMMC s’est dotée d’un Conseil scientifique ayant pour vocation de lui apporter conseil et soutien scientifique sur les réflexions liées à la régulation des marchés financiers. Une implication continue à l’échelle internationale Sur le volet de la coopération internationale, l’AMMC a renforcé sa présence au sein des instances internationales notamment à travers une participation plus soutenue dans les comités techniques de l’OICV (Organisation Internationale des Commissions de Valeurs). L’AMMC a aussi œuvré à promouvoir l’échange d’expériences tant sur le plan multilatéral que bilatéral à travers notamment l’organisation régulière des missions d’assistance technique au profit de différents régulateurs sur des sujets, tels que la surveillance, le contrôle ou encore la gestion d’actifs. L’Autorité a ainsi reçu 6 délégations étrangères cette année. Dans le cadre de la coopération bilatérale, l’AMMC a signé un nouvel accord de coopération et d’échange d’information avec le régulateur du marché des valeurs mobilières en Espagne, la CNMV. Par ailleurs, l’Autorité a poursuivi son engagement en faveur de la finance durable à travers notamment son partage d’expérience lors de forums internationaux et la participation à l’organisation d’événements internationaux, tels que la première conférence bisannuelle du WASRA et le workshop sur l’implémentation des marchés des capitaux verts, organisé au profit des régulateurs de marchés et des bourses des valeurs de l’Afrique et du Moyen Orient, conjointement avec le Toronto Centre au siège de l’AMMC.

Des enseignements à considérer dans le prochain plan stratégique

La pandémie de COVID-19, qui a frappé la planète entière au début de l’année 2020, a généré des pressions importantes au Maroc. Toutefois, à la faveur d’une forte mobilisation de la place, l’ensemble des segments du marché des capitaux et les infrastructures sont demeurés relativement résilients, poursuivant leur fonctionnement régulier et continuant à jouer leur rôle dans le financement de l’économie. Pour autant, il est évident que la crise aura des conséquences économiques, financières et sociales qui vont nécessiter des mesures d’accompagnement pour enclencher une dynamique de relance économique. Cette crise intervient au moment où notre premier plan stratégique 2017-2020 touche à sa fin. L’élaboration du prochain plan quadriennal ne pourra éluder le contexte inédit et incertain que nous traversons et qui implique des défis de régulation majeurs. La relance de l’activité économique est une priorité pour laquelle l’AMMC est pleinement déterminée à apporter sa contribution. Selon sa présidente, l’AMMC oeuvrera à déployer de nouvelles solutions de financement via le marché des capitaux, tout en veillant à la protection de l’épargne, accompagnant ainsi les opérateurs et infrastructures de marché, en offrant des alternatives de financement via la large panoplie d’instruments que propose le marché des capitaux

