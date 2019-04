PARTAGER Le Rap à l’honneur à la 18ème édition de Mawazine

Le Festival Mawazine accueille la formation Bigflo & Oli dimanche 23 juin, sur la scène de l’OLM Souissi. Les deux frères toulousains Florian et Olivio sont le plus jeune duo hip-hop de l’Hexagone à avoir signé un contrat discographique. Leur premier album, « La Cour des Grands » est disque d’or et de platine.

La même soirée c’est le chanteur de RnB Dadju qui se produira en 2ème partie. Tout aussi talentueux que son frère Maître Gims, Dadju sort son premier album, Gentleman 2.0 en 2017 dont le titre Reine explose tous les scores sur les réseaux sociaux et sur YouTube.

Lundi 24 juin, l’OLM accueillera un ovni du rap : Orelsan. Son deuxième album « Le Chant des sirènes » a été certifié double disque de platine et a reçu deux Victoires de la Musique. Quant à son dernier album solo « La fête est finie », c’est un véritable carton.

Une autre star incontournable sera également à l’honneur ce lundi, il s’agit de l’américain Future. Ses deux albums sortis en 2017 se sont hissés à la première place du Billboard US. Un exploit historique pour celui que les critiques considèrent comme l’artiste le plus intéressant de la scène rap Outre-Atlantique.

LNT