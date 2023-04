Il s’agit d’une initiative qui s’inscrit dans les démarches solidaires de l’enseigne depuis son installation au Maroc en 2001. La première action a été menée en collaboration avec l’Association Solidarité Féminine (ASF). Par le biais d’une donation d’équipements, KFC Maroc est venu en aide à ces femmes célibataires afin de subvenir à leurs besoins quotidiens en leur fournissant des équipements de cuisine tels que des ustensiles, des aliments et de l’électroménager.

« L’objectif principal de cette action est de rendre hommage aux femmes marocaines, mais plus spécialement aux mamans célibataires qui ont réellement besoin de soutien. En parfaite harmonie avec notre stratégie RSE, nous avons décidé de soutenir l’action de l’association ASF qui œuvre en faveur de l’insertion sociale et professionnelle de ces femmes. Nous sommes convaincus que cette action solidaire permettra de renforcer le lien social et de faire la différence dans la vie de ces femmes », explique M. Anas Kadmiri, Regional Operations Director de KFC Maroc.

Par la même occasion, KFC Maroc a lancé une caravane solidaire pendant le mois sacré de Ramadan. Cette initiative a pour objectif de distribuer des repas à travers plusieurs villes du Royaume pour aider les personnes dans le besoin. En effet, la distribution de repas KFC aura lieu quotidiennement pendant le mois de Ramadan, avec la distribution de pas mois de 50 repas par jour. Cette action solidaire permettra de soutenir les personnes les plus vulnérables, en particulier celles qui ont du mal à se nourrir pendant le mois de Ramadan.

« Nous sommes conscients que le mois de Ramadan est un moment important pour nos concitoyens marocains et que la nourriture est essentielle pour la rupture du jeûne. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en place cette caravane solidaire pour aider les personnes qui ont des difficultés à se nourrir pendant ce mois sacré », ajoute M. Kadmiri.

À noter que KFC Maroc a noué des partenariats avec des associations locales pour identifier les personnes qui ont le plus besoin de ce repas et ainsi pouvoir leur apporter une assistance concrète. KFC œuvre en étroite collaboration avec ces associations pour garantir une distribution juste et équitable des produits collectés…

H.Z

