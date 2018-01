PARTAGER RAM : les vols de Casablanca vers Ouarzazate, Errachidia et Zagora, à 400 DH

Le conseil régional de Drâa-Tafilalet a adopté à l’unanimité, mercredi lors de sa session extraordinaire, le projet de convention de partenariat avec la Royal air Maroc (RAM) portant sur le renforcement des liaisons aériennes au niveau de la région. En vertu de cet accord entre la compagnie nationale de transport aérien, d’une part, le conseil régional de Drâa-Tafilalet et d’autres partenaires publics.

Selon cet accord, la RAM s’engage à assurer 7 vols hebdomadaires entre Casablanca et Ouarzazate, 5 vols entre la capitale économique et Errachidia et 3 vols entre Casablanca et Zagora. L’accord fixe également à 400 dhs le prix d’un billet aller-simple en classe économique de Casablanca vers l’un des trois aéroports de la région.

Concernant l’accord de partenariat avec le secrétariat d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le Centre national de la recherche scientifique et technique (CNRST), le conseil ne l’a pas validé, la veille, lors de sa réunion dont les travaux se sont poursuivis jusqu’à une heure tardive de la soirée. Cet accord prévoit notamment de confier au CNRST la sélection des projets de recherche et d’innovation candidats à un soutien du conseil régional de Drâa-Tafilalet.

Il s’agit notamment de l’amendement des dispositions de certains articles du Règlement intérieur du conseil, de l’élection du président de la commission du budget, outre l’étude et l’approbation de la programmation de crédits de la 2è tranche du budget pour l’achèvement des travaux de mise à niveau de l’entrée nord-ouest de la ville d’Errachidia.

LNT avec Map