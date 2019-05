PARTAGER RAM: Une base aérienne à Laâyoune ouverte en juin 2019

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé lundi l’ouverture, à partir du 11 juin 2019, d’une base aérienne à Laâyoune où un avion de type ATR-600 sera positionné pour lancer de nouvelles destinations reliant Laâyoune à cinq autres villes du Royaume ainsi qu’aux Iles Canaries.

Les clients bénéficieront, en effet, d’un programme de six liaisons reliant Laâyoune à Agadir, Dakhla, Marrakech, Smara, Guelmim et Las Palmas, précise la RAM dans un communiqué, faisant remarquer que la mise en place de cette base aérienne régionale intervient suite à la conclusion d’une convention de partenariat avec le Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Ce programme comprend 13 fréquences par semaine dont 10 vers les villes d’Agadir, Dakhla, Marrakech, Smara et Guelmim à raison de deux fréquences par semaine pour chacune des routes aériennes domestiques. Il est également renforcé par une liaison de trois fréquences par semaine entre Laâyoune et Las Palmas (Iles Canaries).

Ces nouvelles dessertes s’ajoutent, ainsi, à l’offre existante de la Compagnie Nationale sur son hub régional, reliant Laâyoune à Casablanca (14 fréquences par semaine), à Agadir (4 fréquences par semaine), à Dakhla (4 fréquences par semaine) et à Las Palmas (3 fréquences par semaine).

Cette offre est proposée à des tarifs fixes et accessibles, fait savoir RAM qui porte le nombre total des routes aériennes opérées sur Laâyoune à 7 lignes à raison de 38 fréquences par semaine.

« Convaincus que le transport aérien domestique est un outil fondamental au service du désenclavement des territoires, nous multiplions les efforts avec nos partenaires pour contribuer efficacement au développement économique et social des régions », a souligné le président directeur général de la RAM, Abdelhamid Addou, cité par le communiqué.

A ce titre, a-t-il poursuivi, la mise en place d’un hub régional à Laâyoune en est l’illustration concrète, puisque la ville est accessible de plusieurs régions du Royaume en moins de deux heures et elle est, plus que jamais, proche des principales destinations internationales.

« Ainsi, l’amélioration des connexions aériennes vers nos provinces du sud contribuera indéniablement au développement économique et social de nos régions par le renforcement de leur attractivité économique, la mise en valeur de leur potentiel touristique et la facilitation des déplacements de nos concitoyens », a relevé M. Addou.

De son côté, le président du conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid a indiqué que le conseil accorde une grande importance au transport aérien qui constitue un pilier de base d’abord pour accompagner les grands chantiers de développements initiés par le Roi Mohammed VI, pour participer à l’amélioration du climat d’affaires et proposer des offres de transport régional diversifiées en vue de garantir une connexion fluide de la région à son environnement national et international.

« C’est pourquoi nous nous félicitons de la réalisation de cette convention exemplaire permettant la mise en place d’une base aérienne régionale et nous remercions toutes les parties ayant contribué à la réussite de ce projet vital qui a toujours été une revendication prioritaire des habitants de la région », a-t-il ajouté.

Par ailleurs et grâce à cette base aérienne, le réseau domestique de RAM se renforce par trois nouvelles lignes en l’occurrence Laâyoune-Marrakech, Laâyoune-Smara et Laâyoune-Guelmim. Ce réseau passera, ainsi, à 28 destinations dont 11 relient directement des villes marocaines sans passer par le hub de Casablanca.

La mise en place de cette base aérienne régionale s’inscrit dans le cadre de la politique de RAM visant à accompagner la stratégie de régionalisation avancée du Royaume à travers le renforcement des liaisons aériennes domestiques afin de contribuer au désenclavement des régions les plus éloignées du pays et de stimuler le développement économique et touristique.