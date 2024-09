À l’occasion de la réouverture de la galerie de l’Institut français de Rabat, une exposition photographique inédite intitulée « Ralentir/Slow Up » sera présentée du 27 septembre au 26 octobre 2024. Réalisée par les photographes Brahim Benkirane et Alexandre Chaplier, cette exposition invite le public à sortir des autoroutes conventionnelles pour explorer les routes oubliées du Maroc.

Au cours de leur périple de Tanger à Agadir et de Safi à Oujda, les deux artistes capturent la beauté des rencontres et des paysages, revivant les souvenirs d’enfance de Benkirane, qui voyageait sur ces mêmes routes dans les années 70. Chaplier, quant à lui, cherche à échapper à la routine de ses déplacements professionnels en redécouvrant la lenteur des routes nationales, où il immortalise des moments de vie intime.

Ensemble, ils expérimentent la lenteur, s’arrêtant au gré de leurs envies. « Nous avons quitté́ les autoroutes du Maroc et nous sommes allés sur les routes nationales par lesquelles on ne passe plus. Et là, le long de ces espaces oubliés, nous avons découvert un autre rythme de vie. Nous y avons porté nos deux regards photographiques qui se complètent et se répondent, entre défilement de la route et suspension du temps », expliquent-ils.

Le projet « Slow up / Ralentir », initié en 2020, aboutira à un beau-livre coédité par Hemeria (France) et Malika (Maroc), prévu pour 2025. Cette série est présentée comme une ode à la lenteur et à l’humanité, révélant la richesse des instants partagés.

Alexandre Chaplier, né à Paris en 1981 et basé au Maroc, se consacre à des projets alliant hôtellerie de luxe et recherche personnelle, tandis que Brahim Benkirane, installé à Casablanca, se focalise sur la photographie documentaire et la contemplation depuis 2008. Leurs œuvres ont été exposées dans divers festivals et expositions collectives, témoignant de leur engagement artistique.

