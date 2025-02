La ministre française de la Culture, Rachida Dati, a qualifié d' »historique » sa visite lundi dans les provinces du Sud du Maroc, estimant qu’elle « démontre que le présent et l’avenir de cette région s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine ».

Il s’agit de la première visite officielle d’un ministre français dans cette région. Mme Dati s’est rendue à Laayoune où elle a lancé un centre culturel français sous l’égide de l’Alliance française. Cette initiative vise à promouvoir la culture et l’apprentissage de la langue française, ainsi qu’à favoriser les échanges artistiques et éducatifs.

En compagnie de son homologue marocain, Mehdi Bensaïd, Mme Dati s’est ensuite rendue à Dakhla, où elle a inauguré une annexe de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC). Cette infrastructure vise à développer l’offre de formation dans les domaines du cinéma et de l’audiovisuel, en permettant aux jeunes talents de se spécialiser en réalisation, écriture de scénario, production et post-production.

Cette initiative concrétise un accord de coopération signé entre le Maroc et la France à Cannes, visant à renforcer les échanges cinématographiques et la coproduction entre les deux pays. Mme Dati a souligné l’importance de cette collaboration, qui bénéficiera tant aux enseignants qu’aux étudiants et aux professionnels du secteur.

« Ma visite en tant que ministre française de la Culture à Dakhla a une forte portée politique », a-t-elle déclaré, insistant sur l’engagement de la France à soutenir les dynamiques culturelles et éducatives de la région. De son côté, le ministre marocain de la Culture, Mehdi Bensaïd, a rappelé l’importance accordée par le Maroc au développement du secteur culturel et à la formation des jeunes talents.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, du Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, Ali Khalil, ainsi que de plusieurs responsables institutionnels et acteurs culturels.

LNT

