Une convention-cadre de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable (MTEDD) et la Caisse de Dpôt et de Gestion (CDG) visant à accélérer la transition vers une économie verte et sobre en carbone.

Paraphée par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et le directeur général de la CDG, Khalid Safir, cette convention cadre de partenariat s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales prônant l’intégration des principes du développement durable dans l’ensemble des politiques publiques et des secteurs économiques du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Benali a indiqué que cette convention permettra d’adopter des approches innovantes pour le financement des différentes politiques publiques relatives à la transition énergétique et au développement durable, insistant sur l’importance d’accélérer le rythme des investissements et d’améliorer la qualité des types d’investissements que le ministère propose dans le domaine des énergies renouvelables et de la transformation verte.

Un travail sera également fait au niveau du Pacte d’exemplarité de l’administration afin de démontrer l’exemplarité de l’administration en termes de transition énergétique et de développement durable, a-t-elle fait savoir, soulignant qu’un accompagnement sera fait sur la structuration des projets d’investissement en la matière.

Ce partenariat, qui s’inscrit également dans une dynamique nationale de soutien aux projets stratégiques en faveur du développement durable, définit les modalités de collaboration entre la CDG et le MTEDD pour accompagner la mise en œuvre des initiatives clés et des projets stratégiques dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, des infrastructures écologiques, et de l’innovation verte.

Les principaux axes de partenariat concernent notamment la contribution au déploiement de la Stratégie nationale pour le développement durable, l’exemplarité de l’administration publique en matière de développement durable et la participation à la mise en œuvre des projets de la Contribution déterminée au niveau national.

Ces axes concernent aussi l’appui aux plans climats territoriaux, et la promotion de l’efficacité énergétique, notamment dans les secteurs de l’éclairage public, des bâtiments, de la mobilité, et de la gestion des déchets, ainsi que le financement et la structuration de projets d’énergies renouvelables, notamment dans les domaines de l’hydrogène vert et du transport d’électricité.

S’ajoute aussi l’accompagnement à la création d’écosystèmes industriels et de mécanismes de soutien à la recherche et à l’innovation dans les secteurs liés à la transition énergétique.

Ce partenariat représente une nouvelle étape dans l’engagement commun de la CDG et du MTEDD pour favoriser un développement durable, inclusif et résilient, en alignement avec les ambitions stratégiques du Royaume en matière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.

