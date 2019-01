PARTAGER Rabat se dote d’un parking souterrain d’une capacité de 240 places

La capitale du Royaume a renforcé son parc de parkings souterrains avec l’inauguration d’une nouvelle structure d’une capacité d’accueil de 240 places sur deux niveaux souterrains, réalisée pour un coût estimé à 35 millions de dirhams.

Inauguré vendredi par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj, le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Mhidia, le président du Conseil communal de Rabat, Mohamed Sadiki, et le président du Conseil préfectoral, Saâd Benmbarek, cette nouvelle infrastructure destinée à étoffer l’offre de stationnement dans le centre-ville s’inscrit dans le Programme intégré visant le développement de la capitale baptisé « Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture »,

Au-delà de sa vocation de lieu de stationnement, ce parking limitrophe au Théâtre national Mohammed V va à contribuer à promouvoir l’animation culturelle du centre de Rabat par l’aménagement de la place le surplombant, surnommée « Esplanade place des Arts ».

Le projet d’une superficie de 7.400 m² reflète l’ambition de mettre en œuvre des programmes d’envergure susceptibles d’améliorer l’attractivité et de renforcer la vocation touristique et culturelle de l’agglomération. Grâce à ses équipements modernes, le parking répond aux normes internationales en matière de stationnement et de sécurité et propose une gamme de services de qualité comprenant notamment des places réservées, des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite et des ascenseurs.

Dans une déclaration à la MAP, M. Laâraj a souligné que le projet ayant nécessité une enveloppe budgétaire de 35 millions de DH, est situé dans un lieu moderne et sécurisé dans le centre de Rabat, aux côtés d’un certain nombre d’établissements et espaces culturels, en tête desquels le Théâtre national Mohammed V dans le souci de permettra aux citoyens un accès facile aux activités culturelles.

De son côté, M. Sadiki a indiqué que le renforcement de ce genre d’infrastructures dans la capitale permettra d’améliorer la circulation et les conditions d’accès des citoyens aux différents services en leur permettant de garer leurs véhicules, sans grande peine, relevant que ce parking est dotée d’un éclairage naturel.

Il a également fait savoir que la ville Rabat va se doter prochainement de parkings supplémentaires au niveau de l’ancienne médina, notamment dans la place Bab Chellah, d’une capacité de plus de 500 places, Bab El Had et Bab Laâlou.

Pour sa part, le président du Conseil d’administration de la société de développement local « Rabat Parking », Saâd Benmbarek a indiqué que ce parking souterrain tend à fluidifier la circulation, à faciliter le stationnement et à offrir des infrastructures solides qui accompagnent l’évolution que connaît la ville de Rabat. Il s’agit aussi, selon lui, d’encourager les usagers de la route à accéder aux parkings souterrains et de pallier les difficultés de mobilité et de déplacement dues aux encombrements de la circulation.

LNT avec MAP