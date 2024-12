Le Maroc accueillera le GenAI Summit Maroc 2024, les 10 et 11 décembre au Sofitel Rabat Jardin des Roses. Cet événement sera l’occasion d’explorer les opportunités offertes par l’intelligence artificielle, dans le cadre de la stratégie Digital Morocco 2030, qui vise à accélérer la transformation numérique.

Le sommet réunira des experts et décideurs de renom pour discuter des contributions de l’intelligence artificielle à des secteurs clés tels que la finance, la santé, l’éducation et la gouvernance. Des intervenants de haut niveau, comme Mimoun Ouchaou (IBM), Abdelaziz Benyahya (AXA), Mohammed Yassir Zahraoui (MASEN) et Aida Kandil (MyTindy), partageront leurs idées sur le potentiel transformateur de l’IA et son impact sur l’innovation et le développement, expliquent les organisateurs.

Organisé par CollabConf, en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et Women in Tech Morocco, le GenAI Summit bénéficiera d’un accès à des recherches de pointe et d’un leadership éclairé, affirme la même source.

« L’IA est un puissant levier de transformation numérique qui permet à nos entreprises d’améliorer leurs performances et de stimuler l’innovation, et je suis honoré de participer au GenAI Summit Maroc. Cet événement est une étape cruciale pour engager les meilleurs esprits dans l’IA et l’aligner avec les ambitions numériques de notre pays », a souligné Rachid Baarbi, CIO et VP d’AUSIM, Assurances Lyazidi.

Le sommet proposera des discussions interactives, des panels d’experts et des opportunités de réseautage sur le rôle de l’IA dans l’innovation, la gouvernance et le développement économique au Maroc et dans la région. Parmi les partenaires figurent DXC Technologies CDG, Arrow ECS, Omnisys Informatique, Compucom, DELL Technologies, Atos, Teal Technologies, NBS Consulting, Novancy One, LaunchX, Insight Solutions et S4U.

