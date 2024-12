Les travaux d’une conférence scientifique internationale sur l’histoire du Saint Coran au Maroc se sont ouverts, mardi à Rabat, à l’initiative de l’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques et la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran.

Cette conférence de deux jours vise à faire connaître l’histoire et l’évolution des éditions du Saint Coran et à retracer l’évolution de sa calligraphie au Maroc, du fait que les copies du Saint Coran constituent des documents historiques qui renvoient aux premières lectures adoptées par les Marocains, ainsi qu’à certains de leurs choix dans les sciences de la lecture et de la calligraphie.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des chercheurs, des scientifiques, des spécialistes et des étudiants du Maroc et d’ailleurs, a pour objectif de mettre en lumière l’histoire du Saint Coran et les efforts fournis par la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran dans la transcription et l’enluminure du Saint Coran.

Dans ce sens, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a indiqué que l’attention particulière qu’accorde le Maroc au Saint Coran le distingue à l’échelle internationale, rappelant, à cet égard, que l’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques a récemment été sacré meilleur établissement coranique du monde islamique.

Il a, dans ce sens, estimé que cette distinction intervient en reconnaissance des efforts du Royaume en matière d’édition et d’enseignement du Saint Coran, soulignant que cette distinction reflète la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entoure le Livre Saint.

L’attention particulière accordée au Saint Coran se manifeste également par l’intérêt et l’engouement des Marocains pour le Livre Saint, a fait observer le ministre, citant à ce propos les nombreuses écoles coraniques (katatib) en activité sur l’ensemble du territoire national et l’engouement des bénéficiaires des programmes d’alphabétisation pour la mémorisation du Saint Coran.

De son côté, le directeur de la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran, Omar El Amraoui, a rappelé la place de choix que les Marocains ont toujours accordée au Saint Coran, eu égard à ses vertus et bénéfices spirituels.

Le directeur de l’Institut Mohammed VI des lectures et des études coraniques, Abderrahim Al Amine, a, quant à lui, mis en avant le grand intérêt accordé par les Marocains au Saint Coran, faisant remarquer que les bibliothèques du Royaume regorgent de copies anciennes du Livre Saint présentant des spécificités, notamment en termes de transcription et de calligraphie, témoignant de l’originalité et de l’excellence marocaines en la matière.

De l’avis de Mohamed El Boukhari, professeur à l’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques, l’objectif de cette initiative est de faire connaître les différentes copies du Saint Coran, aussi bien d’un point de vue scientifique qu’artistique, le qualifiant de patrimoine matériel précieux, témoin de l’arrivée de l’Islam au Maroc et de l’attachement des Marocains aux préceptes de l’Islam.

Au programme de cette rencontre figurent plusieurs sessions relatives à des thématiques en relation avec le Saint Coran et les sciences coraniques.

LNT avec Map

