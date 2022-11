Les moyens de renforcer les échanges commerciaux et économiques entre le Maroc et l’Espagne ont été au menu d’entretiens, lundi à Rabat, entre le président de la Fédération des Chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services (FCMCIS), Lhoucine Alioua, et l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez.

Au cours de ces entretiens, les deux parties ont salué le développement des relations de coopération bilatérale, notamment les échanges commerciaux, et examiné les moyens de promouvoir le partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays.

Les échanges ont aussi porté sur les défis auxquels font face les investisseurs et les voies de renforcement des échanges commerciaux entre les entreprises établies au Maroc et en Espagne, a indiqué M. Alioua.

Les deux parties ont saisi cette occasion pour faire part de leur détermination à raffermir davantage leurs relations dans les domaines économique, commercial et d’investissement, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP. Par ailleurs, le président de la FCMCIS a relevé que la nouvelle charte d’investissement, abordée lors de cette réunion, permettra de donner un nouvel élan aux investissements dans les régions qui en ont le plus besoin.

Pour sa part, l’ambassadeur espagnol a mis en exergue l’importance des relations commerciales entre les deux pays voisins, rappelant que l’Espagne représente la destination finale de près de 40% des exportations marocaines vers l’Union européenne.

M. Rodriguez a également expliqué le fonctionnement des chambres de commerce en Espagne, en plus des clubs d’entrepreneurs qui représentent des espaces de rencontres « B2B ».

Cette rencontre, tenue au siège de la FCMCIS, s’est déroulée en présence de la directrice de la FCMCIS, Narjiss Loubaris et du chef du bureau économique et commercial à l’ambassade d’Espagne au Royaume, Javier Fernandez Mendez de Andes.

LNT avec Map

