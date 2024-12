L’ambassade du Japon a fait don, jeudi à Rabat, de 108.339 euros (environ 1,15 million de dirhams) au profit de deux associations marocaines, portant sur des projets de disponibilité et d’accès à l’eau potable.

Ces deux dons, dont les contrats ont été paraphés par l’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon au Royaume du Maroc, Kuramitsu Hideaki, et les représentants des deux associations bénéficiaires, ont été octroyés dans le cadre du programme « Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL) » lancé en 1989.

Le premier don, d’une valeur de 67.097 euros, est destiné au projet d’alimentation en eau potable au douar Taoudant, dans la province de Chtouka Ait Baha. Porté par l’Association Ajyal Taoudant pour le Développement et la Coopération, ce projet vise à améliorer l’accès à l’eau potable pour environ 700 habitants, notamment en assurant une disponibilité même en périodes de sécheresse, en réduisant les longues distances pour le transport de l’eau, particulièrement pour les femmes et les enfants et en améliorant le cadre de vie général de la population locale.

D’un montant de 41.242 euros, le deuxième don aidera à financer un projet similaire au douar Zaouit Bin El Jabalaine, dans la province de Zagora. Piloté par l’Association Zaouit Bin El Jabalaine pour le Développement, ce projet ambitionne de résoudre les problématiques liées à l’eau potable pour environ 3.000 habitants, grâce à la réhabilitation du système de distribution sur une longueur de plus de 5.200 mètres et à l’amélioration de l’accès à une eau saine et en quantité suffisante.

Intervenant à cette occasion, M. Hideaki a salué les initiatives des associations marocaines qui œuvrent en faveur du développement durable et du bien-être des communautés locales.

« L’accès à l’eau potable est un droit fondamental et un des piliers de la santé publique. Ces projets jouent un rôle essentiel en apportant des solutions rapides et durables pour améliorer l’accès à l’eau dans les communautés les plus vulnérables », a-t-il souligné.

Le diplomate japonais a également rappelé que le programme APL, mis en œuvre au Maroc depuis 1989, traduit l’amitié sincère entre les peuples japonais et marocain, et reflète la volonté du Japon d’accompagner les efforts du Royaume, sous les Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour résoudre les problèmes liés à l’eau.

Aussi, il a exhorté les associations bénéficiaires à garantir une mise en œuvre efficace et une gestion rigoureuse des projets, tout en réaffirmant la confiance du Japon en leur capacité à mener à bien ces initiatives. « Leur engagement et leur proximité avec les populations locales sont des atouts précieux dans la réussite de tels projets », a-t-il conclu.

Pour leur part, les représentants des deux associations bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude envers l’Ambassade du Japon pour son soutien précieux, soulignant que cette aide représente un véritable symbole d’amitié et de coopération entre le Maroc et le Japon.

Depuis son lancement, le programme APL a permis la réalisation de 374 projets initiés par des associations marocaines, pour un montant global d’environ 180 millions de dirhams.

LNT avec Map

