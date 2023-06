Les éléments du service préfectoral de la Police judiciaire de Rabat ont procédé, mardi, à l’arrestation de 3 individus, à savoir le gérant d’un salon de coiffure, son épouse étrangère et une employée, soupçonnés d’usurpation d’identité réglementée par la loi, d’exercice non autorisé de la médecine et de mise en danger de la santé des citoyens, indique une source sécuritaire.

Les services de Police de Rabat avaient ouvert une enquête judiciaire suite à une plainte déposée par un ordre professionnel des médecins accusant une ressortissante étrangère d’usurper l’identité d’un médecin et d’effectuer des opérations médicales dans des conditions ne respectant pas les règles d’hygiène, précise la même source.

Les recherches et investigations effectuées ont conduit à l’arrestation de la mise en cause au moment où elle était en train d’effectuer des injections de fillers sur une femme dans le salon de coiffure. L’époux de la suspecte et l’employée, soupçonnés d’être impliqués dans ces actes criminels, ont été arrêtés sur place.

La perquisition menée dans le salon de coiffure a permis la saisie de 48 boîtes d’injections de différents types, ainsi que de 76 autres injections périmées, souligne la même source.

Le couple arrêté a été placé en garde à vue, alors que l’employée a été soumise à l’enquête judicaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que tous les actes criminels reprochés aux suspects.

LNT avec MAP

