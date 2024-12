Ironie du sort, l’agent d’Ademola Lookman, le ballon d’or Africain est Marocain et s’appelle Hakimi. Plusieurs personnes ont été mécontentes de voir le Capitaine de l’équipe nationale perdre ce trophée, mais le Maroc l’a gagné par le biais de Nabile Nakimi, sans lien direct de famille avec le joueur, qui est derrière le succès du lauréat. Une vraie fierté pour nous Marocains !

Mais qui est ce Nabile Hakimi ?

C’est un agent de joueurs chevronné avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de carrières de stars du football Européen. Mis à part Ademola Lookman, il compte dans son écurie Tammy Abraham, l’attaquant du Milan AC, Victor Moses, et bien d’autres…

Cet agent de joueurs atypique, qui n’a pas de réseaux sociaux, est très discret et se concentre sur la vie quotidienne de ses joueurs ; il s’est forgé une très belle réputation en Europe, et cela doit être une fierté pour le peuple marocain et surtout pour toute cette jeune génération qui veut percer dans le monde du football.

Je l’ai vu à l’œuvre à Milan et à Bergame lors de deux matchs de Champions League. C’est un exemple à suivre. Il soutient mentalement ses joueurs, aux petits soins, il joue le rôle de confident, de manager, de frère, et c’est là qu’il fait la différence.

En le croisant aux CAF Awards, j’en ai profité pour avoir son avis sur le développement du football marocain et des CAF Awards, et il m’a répondu la chose suivante :

« You know Nasser (c’est comme cela qu’il m’appelle), Marrakech est l’endroit idéal pour accueillir ce type d’évènements. Ademola Lookman a une histoire incroyable, il avait raté un penalty avec Fulham en tentant une Panenka, en 2020, et était au fond du gouffre, mais avec du travail de l’abnégation et un mental d’acier, il n’a rien lâché, et c’est un exemple à suivre pour cette jeune génération.

Grâce à la vision éclairée de Sa majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l’assiste, le Maroc est devenu une place incontournable dans le football et avec l’organisation de la Coupe du Monde 2030, le Maroc va aller encore plus loin…

Je suis né à Londres, puis j’ai grandi dans le quartier populaire de Sbata, là où j’ai appris des valeurs qui m’ont permis d’être l’homme que je suis aujourd’hui. J’ai toujours voulu travailler dans le monde du football. Je me suis rapidement aperçu que je n’avais pas les qualités pour être joueur de football professionnel, j’ai donc utilisé toute mon énergie pour devenir agent de joueurs.»

En tout cas, ce jeune londonien qui fait l’unanimité dans le football européen a un parcours incroyable et inspirant pour tous les jeunes Marocains qui veulent percer dans le monde du football…

Nasredine Nasri

