La queue d'un dinosaure marocain vendue au Mexique

La queue d’un dinosaure marocain fossilisée découverte au Maroc sera vendue aux enchères dans une semaine au Mexique. Il s’agit d’un sauropode d’une longueur de 4m pour 180 kg. La queue sera proposée à un prix réserve de 95.805 $ (1.8 millions de pesos mexicains), selon l’organisateur de la vente Morton’s Auction House.

Ce fossile appartenait à un sauropode de 17 mètres (56 pieds) et de 22 tonnes de l’espèce Atlasaurus imelakei qui parcourait les montagnes de l’Atlas du Maroc, au cours du Jurassique moyen, il y a 165 millions d’années, indiquent des médias marocains.

Les sauropodes sont en effet une superfamille de dinosaures herbivores et quadrupèdes qui appartient au sous-ordre des sauropodomorphes. Ils ont foulé la Terre entre le Jurassique moyen et le Crétacé ( supérieur), et ont remplacé les prosauropodes sur l’ensemble de la planète, selon une revue scientifique française.

Selon Reuters, sa vente servira à récolter des fonds pour la reconstruction de milliers d’écoles endommagés par les deux tremblements de terre qui avaient dernièrement secoué le Mexique.

Toute somme supérieure au prix de réserve sera reversée à la BBVA Bancomer Foundation pour aider à financer la reconstruction de quelque 5 000 écoles endommagées.

L’agence Reuters rappelle dans ce sens que des paléontologues marocains ont pris 300 heures pour nettoyer les restes gigantesques du reptile, avant que les scientifiques de l’Utah ne les reconstituent.

Un homme d’affaires mexicain, qui a demandé l’anonymat parce qu’il ne voulait pas de publicité, a acheté le fossile pour sa collection dans des circonstances inconnues.

Il est à noter que ce n’est pas la première fois qu’un fossile marocain est vendu à l’étranger. En avril dernier, un squelette du dinosaure marin avait suscité la polémique. Il avait été exposé en mars dernier à l’hôtel Drouot à Paris et restitué au Maroc, et livré au ministère de l’Energie, des mines et du développement durable.

Cette restitution s’est effectuée dans le cadre d’un accord entre le Royaume du Maroc et les détenteurs de ce Squelette, qui permet d’éviter un processus judiciaire long et fastidieux ; accord par lequel ils reconnaissent sans condition la propriété du Maroc de ce squelette et acceptent d’en assurer le transfert au Maroc et sont indemnisés au prix coutant pour les travaux effectivement réalisés de restauration et de reconstitution du Squelette.

LNT avec Reuters