À Casablanca, la ville la plus peuplée du pays, l’insécurité urbaine n’étonne personne. Ce phénomène est une véritable source d’inquiétude pour tous. Et sans minimiser les efforts déployés par les services de police à tous les niveaux, la problématique reste omniprésente et compliquée, et ce pour différentes raisons, particulièrement socio-éducatives et économiques. Mais rien, peu importe les mobiles, ne justifie les actes de violence et les autres formes d’agression et de vol.

À Casablanca, les femmes ne diront certainement pas le contraire. Encore moins celles qui sont actives dans les quartiers périphériques, les ouvrières des sites industriels, et les salariées empruntant les ruelles du centre-ville. Cela touche encore plus les vendeuses des marchés, des kissariat, des souks, ou les jeunes filles travaillant dans les usines d’Ain Sebaâ, Hay Moulay Rchid, Ahl Loghlam, Lissasfa, Sidi Bernoussi, Sidi Maârouf, ou au marché de gros à Sidi Othman. Ces femmes, confrontées quotidiennement aux Chemkaras, aux spécialistes du vol à l’arrachée et aux harceleurs, vivent une galère quotidienne. Dans ces espaces, souvent dépourvus d’un bon éclairage, de passages dégagés, de recoins sûrs, et de transports publics sécurisés, beaucoup d’entre elles sont forcées de payer pour leur sécurité.

Mme Bouchra Abdou, présidente de l’Association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté (ATEC), remet ce sujet au-devant de la scène en lançant une nouvelle initiative liée à la protection et à la prévention de la violence à laquelle les femmes actives et vendeuses sont exposées dans les espaces publics de la métropole.

Elle précise que ce nouveau projet, lancé sous le slogan « Casablanca ville sûre… sans violences à l’encontre des femmes/vendeuses actives dans l’espace public », s’inscrit dans le cadre du partenariat avec ONU Femmes – Bureau Maroc : Safe Cities. Il vise à réduire la violence à l’égard des femmes dans les cités et à réhabiliter les villes en lieux sûrs, exempts de violence dans leurs espaces publics.

L’association ATEC rappelle que les femmes subissent toujours des agressions dans les espaces publics. Selon l’enquête de 2019 du HCP, 12,6% des femmes ont été victimes d’agressions dans les espaces publics au cours des 12 mois précédant l’enquête. Au niveau national, la région Casablanca-Settat est la plus affectée avec un taux de 71,1%, suivie de Beni Mellal-Khénifra (63,9%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (61,5%), et Souss-Massa (58,2%).

Dans un premier temps, l’Association ATEC œuvrera à travers ce projet durant huit mois de l’année 2024, ciblant deux quartiers de Casablanca : le quartier Maarif et le quartier Hay Mohammadi, considérés parmi les plus densément peuplés, et où l’on note une importante présence de femmes commerçantes dans les espaces publics.

Le projet se concentrera sur le renforcement des capacités des femmes/vendeuses actives dans les espaces publics et des associations locales dans les arrondissements de Maarif et Hay Mohammadi, afin de lutter contre les diverses formes de violence à l’égard des femmes. En plus de la sensibilisation, l’association organisera un colloque spécialisé sur la question des violences faites aux femmes actives/vendeuses dans l’espace public, avec la participation d’experts, d’universitaires, d’acteurs politiques, civils, sociétaux et économiques, ainsi que de divers autres intervenants.

L’Association compte également élaborer un dossier de revendications issu des travaux et formations avec les groupes concernés, dans le but de jeter les bases d’une dynamique collaborative efficace pour réduire la violence exercée contre ces femmes, afin qu’elles puissent travailler en toute sécurité, sans contraintes limitant leur droit au travail, et renforcer leur capacité à développer leurs activités professionnelles dans un milieu parfaitement sécurisé.

Pour Aymane Saidi, analyste de programmes au sein du bureau de l’ONU Femmes au Maroc, la violence est présente dans la rue, les transports publics, les parcs, dans et aux alentours des écoles et des lieux de travail, les établissements publics, les voisinages et quartiers. Cette violence, explique-t-il, limite la liberté de mouvement des femmes et des filles, et donc leur accès aux opportunités économiques, à la vie publique sociale et culturelle, ainsi qu’aux services de base : « Il est crucial d’adopter une approche sensible aux préoccupations de genre et tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des filles dans les projets et la gestion urbaine ».

Ainsi, la problématique de la sécurité des femmes actives dans les espaces publics à Casablanca ou dans les autres villes du pays ne devrait pas être un sujet volatile, périodique ou instrumentalisé à quelque fin que ce soit. La sécurité de ces femmes, souvent seules à nourrir toute une famille, est à prendre au sérieux. C’est une question de dignité et un droit implacable pour toutes ces femmes marocaines en quête quotidienne d’un gagne-pain halal et honorable.

Hassan Zaatit

Partagez cet article :