La 3ème édition du Forum International de l’industrie halieutique au Maroc s’est tenue ce mercredi 15 mai à Casablanca en présence des acteurs majeurs de l’industrie halieutique, incluant des représentants gouvernementaux, des chercheurs, des entreprises du secteur privé et des partenaires internationaux.

Organisé par la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) en partenariat avec le Swiss Import Promotion Program (SIPPO) et la Commission Générale de la Pêche en Méditerranée (CGPM), le forum a été organisé sous le thème : « Collaboration pour la Durabilité : Perspectives Croisées de la Recherche, de l’Aménagement, et du Secteur Privé ». L’objectif était de partager les expériences et d’identifier des solutions innovantes pour renforcer la durabilité économique, sociale et environnementale de l’industrie halieutique marocaine, dit-on auprès de l’organisation.

Le ministre de l’Agriculture et la Pêche Maritime, Mohammed Sadiki a souligné l’engagement du Maroc pour une économie bleue durable et inclusive. Par la même occasion, il a salué les progrès réalisés par la stratégie Halieutis, qui a permis de moderniser le secteur et de consolider la position du Maroc sur le marché international.

Auprès de la Fédération, le forum a mis en lumière le rôle crucial de l’aquaculture comme levier de croissance bleue et alternative à la pêche sauvage. Le développement de plans d’aménagement aquacole et l’encouragement de l’algoculture figurent parmi les initiatives clés pour concrétiser le potentiel de l’aquaculture marocaine.

Au menu aussi, les débats ont porté sur les défis actuels du secteur, notamment la surpêche, le changement climatique et la pollution marine. Le forum a exploré des solutions concrètes, telles que l’extension des aires marines protégées, la promotion de l’aquaculture durable et l’investissement dans la recherche scientifique.

La Fédération estime toutefois que l’engagement du secteur privé est essentiel pour moderniser les infrastructures, développer la chaîne de valeur et créer des emplois : « Le forum a également souligné l’importance de l’intégration sociale, en assurant la participation des communautés côtières dans la gestion des ressources et en promouvant leur bien-être socio-économique ».

Pour conclure, la FENIP estime que le Forum International de l’industrie halieutique au Maroc témoigne de l’engagement du pays envers une pêche durable et une économie bleue prospère. Il s’agit d’un événement, précise-t-elle, qui met en avant la collaboration et l’innovation comme des éléments clés pour relever les défis du secteur et assurer un avenir durable pour les générations futures…

H.Z

