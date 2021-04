De mois en mois, le bulletin de statistiques des finances publiques publié par la TGR, permet de suivre la situation budgétaire du Maroc et son évolution en cette période de crise économique, qui ne s’améliore guère. En effet, les recettes budgétaires ordinaires ont baissé de 7,8%, aggravant la dépréciation du solde ordinaire redevenu négatif de 2,5 MMDH. Mais surtout, le besoin global de financement de l’État qui, au-delà du solde ordinaire négatif, concerne tous les investissements publics, a atteint 27,5 MMDH.

Celui-ci, est financé par le recours à l’extérieur pour 4,4 MMDH, et au financement intérieur pour la différence de 23,2 MMDH. Sachant qu’à fin mars 2020, ce dernier était inférieur à 2 milliards de dirhams.

Le besoin de financement de l’État s’est ainsi accru de façon vertigineuse, passant de 389 MDH uniquement, à fin mars 2020, avant la crise, à 27,5 MMDH aujourd’hui. Le poids de la dette intérieure s’aggrave avec un montant qui s’élève à 619,2 milliards de dirhams.

Autre indicateur de la détérioration du budget de l’État, le déficit budgétaire atteint 7,3 MMDH à fin mars 2021 contre un excédent budgétaire de 6,2 MMDH un an auparavant, soit un manque à gagner de 13,5 MMDH.

Le constat qui s’impose en cette seconde année de crise économique est que le Trésor n’a d’autre choix pour se financer que celui de s’endetter, en prenant sur sa dette intérieure tout en usant au mieux de ses possibilités d’endettement à l’extérieur.

D’autant que l’État continue à jouer un rôle important de soutien social et également aux entreprises.

Il faut savoir que le Maroc, qui jusqu’à la crise, tenait à maintenir ses fondamentaux de pourcentage de déficit budgétaire à moins de 4% et taux d’endettement par rapport au PIB autour de 60%, peut être admis dans le clan des grands pays « autorisés » à se financer en recourant à l’augmentation de son niveau d’endettement.

Sauf que, malheureusement, le Maroc n’a pas librement accès aux marchés des capitaux internationaux, source principale de financement de la crise actuelle.

Son endettement dépend de la profondeur du marché des capitaux marocain, lequel est fonction de la force de collecte de l’épargne des institutionnels, car il est connu qu’au final, ce sont les ménages qui sont les prêteurs ultimes aux États par le dépôt de leur épargne auprès des institutionnels.

Cette même épargne qui se ronge sous l’effet de la crise économique et également affectée par la thésaurisation.

Nombre d’épargnants préfèrent garder leurs économies au minimum dans leurs comptes courants mais de plus en plus dans leurs coffres forts.

Les liquidités bancaires en pâtissent, Bank Al-Maghrib joue le rôle de tampon pour assurer les besoins des banques avec des mesures de refinancement.

Au final, les besoins en liquidités de l’État augmentent, ceux des banques aussi pour financer les entreprises en tant qu’opérateurs économiques.

Ainsi, l’endettement est incontournable, il prend toutes ses formes, seule la reprise économique peut l’atténuer, elle devient nécessaire.

Tous les acteurs économiques, de l’État aux banques en passant par les acteurs économiques, vont continuer à s’endetter pour des années, en espérant qu’ils commencent à le faire pour accompagner la reprise. L’endettement n’est plus banni ni apprécié comme un clignotant rouge à tous les niveaux, malgré les dangers qu’il incarne.

Il continuera en effet, avec l’espoir de financer la reprise économique. Malheureusement, celle-ci tarde à venir, prise au piège de la pandémie qui continue à sévir malgré les mesures sanitaires, y compris les vaccins dont on ne remettra pas en cause pour autant la nécessité et l’efficacité…

Afifa Dassouli

La dette publique dans le monde

Une étude récente de la dette publique mondiale a été réalisée par Janus Henderson Investors, une société de gestion mondiale reconnue pour ses expertises dans tous les domaines de l’investissement public ou privé.

Elle porte sur l’envolée spectaculaire de la dette sur ces 25 dernières années, 2020 inclue. Elle se base sur un échantillon de 35 pays représentant 88% du PIB mondial.

Elle met en avant les constats chiffrés révélateurs des nouveaux enjeux pour le marché de la dette mondiale.

Le premier révèle que la dette publique a été multiplié par 3,7 fois en 25 ans, elle est passée de 16.700 milliards de dollars en 1995, à 53.300 milliards en 2019, puis 62.515 milliards en 2020.

Dans le même temps, le PIB mondial n’ayant pas progressé suffisamment, cette augmentation de la dette souveraine a dépassé la croissance économique de 20%.

Donc, la dette publique qui ne représentait que 59% du PIB mondial en 1995, est passée à 70% en 2019 et 84% en 2020.

Les gouvernements ont emprunté au cours de la seule année 2020 autant qu’au cours des huit années précédentes. En moyenne, entre 1995 et 2020, la dette par habitant est passée de 4.371 à 11.187 dollars dans les 35 pays considérés.

Le second constat de cette étude énonce que les intérêts payés sur cette dette ne représentent plus que 1,5% du PIB mondial.

Le financement de la dette s’est fait à très bon marché. Le mouvement général de baisse des taux a permis aux États de lever des capitaux sur les marchés à un taux moyen de 2% en 2020, contre 7,6% en 1995. Donc, les charges d’intérêts mondiales n’ont augmenté que d’un peu plus d’un cinquième.

Il y a 25 ans, les intérêts payés par les États sur leur dette représentaient 3,3% du PIB mondial contre 1,5% uniquement aujourd’hui.

L’endettement public s’est fait avec le soutien des banques centrales qui détiennent 24% de la dette publique mondiale.

Fin 2020, que plus de la moitié (52%) des emprunts publics ont été financés par des liquidités des banques centrales. Tout particulièrement aux États-Unis, 85% des nouveaux emprunts publics ont été acquis par la Réserve fédérale, et au Royaume-Uni, les deux tiers ont été acquis par la Bank of England.

La dette est plus utilisée aux USA, elle a augmenté de 443% en 25 ans. Entre 1995 et 2020, la dette publique américaine a progressé quasiment deux fois plus vite que celle du reste du monde. Mais surtout, le PIB n’ayant grimpé que de 175% sur la période, elle a crû 2,5 fois plus vite que l’économie américaine.

Aussi, l’étude en question a évalué que la dette publique a dépassé la barre des 100% du PIB dans 10 pays.

Les États-Unis sont en tête en 2020 devant le Japon, la Chine, la France et l’Italie.

La dette rapportée au PIB fait toutefois ressortir un autre classement. Au Japon, elle est à 250% du PIB, en Grèce à 209%.

La dette est deux fois plus importante que la richesse du pays pour un an. Elle dépasse la barre des 100% du PIB dans huit autres pays comme l’Italie avec 159%, Singapour 155%, l’Espagne 120%, la France 118%, le Canada 116%, le Royaume-Uni 113%, la Belgique 113% et l’Argentine 105%.

A.D

