Le Maroc et la France sont unis par un « partenariat unique » fondé sur un « lien exceptionnel » renouvelé par un agenda politique, a affirmé, jeudi, le porte-parole adjoint du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

« La première visite du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, serait le point de départ d’autres visites. Celle de M. Franck Riester (ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger) fait partie de cette série de visites pour faire vivre le partenariat unique qui unit la France et le Maroc, qui est fondé sur un lien exceptionnel entre nos deux pays, et qui est renouvelé par un agenda politique qui nous permet aujourd’hui de nous projeter sur les trente prochaines années, avec une feuille de route ambitieuse”, a-t-il indiqué lors de son point de presse hebdomadaire.

La visite de Franck Riester, aujourd’hui au Maroc, ‘’participe pleinement de cette logique et de ce mouvement, puisqu’il est en charge de l’attractivité et du commerce extérieur’’, a ajouté le porte-parole adjoint du Quai d’Orsay.

« Cela fait pleinement partie de sa feuille de route et c’est pour cette raison qu’il est au Maroc. Cela n’exclut en rien qu’il y ait d’autres visites ministérielles dans le futur dans le cadre de ce partenariat stratégique renouvelé », a-t-il conclu.

