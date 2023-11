« Morocco Innovation Day PLV » est une initiative organisée par la société (POINT) qui rassemble les meilleurs fabricants de Publicité sur Lieu de Vente (PLV) au Maroc avec les clients des plus grandes marques du marché marocain. Cet événement met en lumière l’innovation dans le domaine de la PLV, des outils de marketing essentiels utilisés dans un environnement de vente au détail pour attirer l’attention des clients, promouvoir des produits et améliorer l’expérience d’achat.

L’objectif principal de l' »Innovation Day PLV » est de présenter les dernières avancées et solutions innovantes liées aux lieux de ventes. Cela englobe de nouveaux matériaux, des designs créatifs, des technologies innovantes telles que l’utilisation d’écrans numériques dans les affichages, des approches durables, etc.

Cet événement réunit des professionnels du marketing, des concepteurs, des fabricants de PLV, des grandes marques et d’autres acteurs de l’industrie intéressés par les dernières tendances et innovations. Il offre une occasion de découvrir des produits et concepts novateurs, de partager des idées, de créer des partenariats et de discuter des meilleures pratiques pour maximiser l’efficacité des PLV dans un contexte commercial.

En résumé, l' »Innovation Day PLV » est une journée dédiée à l’exploration de nouvelles idées, technologies et tendances en matière de matériel point de vente, dans le but d’améliorer la visibilité des produits et l’expérience client en magasin.

Objectifs de l’événement :

Montrer aux clients les dernières innovations POSM à l’échelle régionale et internationale. Renforcer l’image de Point Maroc et consolider son leadership dans l’innovation de la PLV au Maroc. Créer un moment de dialogue, d’informations et de débat autour de la PLV au Maroc.

Mise en avant de l’innovation : Fournir une plateforme pour présenter les dernières innovations, technologies, matériaux créatifs et approches novatrices dans la conception et la fabrication des PLV. Éducation et sensibilisation : Informer les professionnels du marketing, les fabricants et autres parties prenantes sur les opportunités offertes par les POSM innovants pour attirer l’attention des clients et stimuler les ventes. Inspiration : Présenter des exemples concrets de campagnes réussies utilisant des PLV innovants pour inspirer la créativité et l’expérimentation. Meilleures pratiques : Partager des informations sur les meilleures pratiques en matière de PLV innovants, y compris l’analyse des résultats et l’adaptation aux besoins changeants du marché. Durabilité : Mettre en évidence les pratiques durables dans la conception et la production des PLV, encourageant ainsi la responsabilité environnementale au sein de l’industrie. Visibilité des produits : Améliorer la visibilité des produits en magasin, attirer l’attention des clients et influencer leurs décisions d’achat grâce à des PLV innovants et efficaces.

