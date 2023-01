Cette ouverture porte le nombre de magasins BIM à 626, répartis dans 28 villes et 8 régions du Royaume, la 8ème région étant Laâyoune-Sakia El Hamra : ‘‘ BIM Maroc, premier opérateur du hard-discount au Maroc, poursuit son développement dans le Royaume et inaugure son premier magasin dans les provinces du Sud, dans la ville de Laayoune’’, dit-on auprès de BIM Maroc.

Situé en plein centre-ville, le nouveau magasin de BIM s’étend sur une superficie de 364m². Il offre la même expérience et la quasi-totalité de l’assortiment de produits alimentaires et non alimentaires à prix bas, proposé habituellement dans les magasins BIM. En outre, un espace est spécialement dédié aux articles de cuisines, à l’électroménager et au matériel électronique.

S’exprimant au sujet de ce milestone, Haluk Dortluoglu, Président du Conseil d’Administration de BIM Maroc a dit : »Nous sommes fiers d’être le premier acteur du secteur de la distribution moderne à s’installer à Laayoune. Cette ouverture marque une nouvelle étape dans la vie de BIM Maroc. Notre objectif est de nous rapprocher de l’ensemble des marocains et marocaines, afin de faciliter l’accès à des produits de grande qualité à prix accessibles « .

Pour rappel, avec 626 magasins dans 28 villes du Royaume, et environ 4000 employés, BIM Maroc est un parmi les acteurs majeurs du secteur de la distribution au Maroc.

Après ainsi l’installation de l’Américain McDonalds à Laâyoune, leader mondial de la restauration rapide, et le Turc BIM dans la même ville, on peut dire que les Provinces du Sud marocaines se développent et se modernisent davantage grâce à des investissements étrangers venus de grandes multinationales. Que certains le veuillent ou non !

