Les projets du Fonds de partenariat de l’éducation pour l’employabilité au coeur d’une rencontre à Fès

En partenariat avec l’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Fès-Meknès, l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), établissement public en charge de la mise en œuvre du deuxième programme de coopération « Compact II », conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), a organisé, mardi 13 mars, à Rabat, une rencontre d’information au sujet du second appel à projets lancé dans le cadre du Fonds de partenariat de l’éducation pour l’employabilité.

Cette rencontre d’information avait pour objet de sensibiliser les partenaires techniques et financiers potentiels aux opportunités de s’associer à ce fonds doté de 4,6 millions de dollars, à travers l’apport d’expertises ou de financements supplémentaires en vue de renforcer, compléter et pérenniser les interventions prévues au titre du déploiement du « Modèle intégré d’amélioration des établissements d’enseignement secondaire (MIAES) », au niveau des Régions Fès-Meknès et Marrakech-Safi dans le cadre de l’activité « Education secondaire » relevant du Compact II.

Près de 60 établissements de l’enseignement secondaire ciblés

Ces interventions cibleront près de 60 établissements de l’enseignement secondaire (collèges et lycées) au niveau desdites régions, qui bénéficieront, dans le cadre d’une approche contractuelle, d’un appui intégré qui portera sur le renforcement de leur autonomie administrative et financière, la promotion d’une pédagogie centrée sur l’élève et l’amélioration de l’environnement physique des apprentissages, à travers des réhabilitations adéquates des infrastructures scolaires et la fourniture d’équipements nécessaires à l’innovation pédagogique.

Plus particulièrement, cette rencontre d’information a été l’occasion d’exposer les objectifs du Fonds de partenariat de l’éducation pour l’employabilité, les conditions et modalités de participation à cet appel à projets, les projets éligibles et les critères d’évaluation des projets soumis.

Prônant une logique de partenariat impliquant le secteur privé et les acteurs de la société civile, ce fonds vise à encourager des projets novateurs touchant à la vie scolaire et aux approches pédagogiques et représentant une véritable valeur ajoutée pour la consolidation des interventions prévues dans le cadre du MIAES.

A cet effet, cet appel à projets, dont la durée de candidature s’étend du 13 février au 30 avril 2018, privilégiera la sélection et le cofinancement à hauteur de 50% de projets de partenariat ayant trait à cinq thèmes centraux, à savoir (i) les technologies de l’information et de la communication ; (ii) les activités parascolaires ; (iii) les bibliothèques scolaires et les salles polyvalentes ; (iv) le renforcement des capacités linguistiques des élèves ; et (v) l’orientation des élèves et leur ouverture sur les carrières.

Il est à signaler que le premier appel à projets, lancé du 6 décembre 2016 au 6 février 2017, dans le cadre du Fonds de partenariat de l’éducation pour l’employabilité, a été couronné par la sélection de trois projets de partenariat devant bénéficier aux élèves de la première région pilote Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et plus particulièrement à ceux des 34 établissements scolaires concernés par la composante « MIAES » relevant de l’activité « Education secondaire ».

Portés par la Fondation « Education pour l’Emploi » (EFE), la Fondation marocaine pour le soutien scolaire (FMSS) et le consortium Association ATIL-Fondation CODESPA, ces trois projets de partenariat ont trait respectivement à la mise en œuvre d’un programme de formation en soft skills, d’un programme de soutien scolaire et d’un programme d’activités parascolaires.

Des conventions de partenariat ont été signées, au mois de décembre 2017, entre l’Agence MCA-Morocco et ces partenaires pour la mise en œuvre des trois projets sélectionnés nécessitant un investissement global de 48.674.893 DH, dont une contribution financière totale des partenaires qui s’élève à 27.447.704 DH.

Pour rappel, « MIAES » est l’une des composantes de l’activité « Education secondaire » relevant du projet « Education et formation pour l’employabilité » qui constitue, outre le projet « Productivité du foncier », les deux projets financés sur une période de cinq ans par le Compact II, entré en vigueur le 30 juin 2017 et mobilisant un don américain de 450 millions de dollars, auquel s’ajoute une contribution du gouvernement marocain d’une valeur équivalente à 15% au moins de l’apport américain.

Le premier projet « Education et formation pour l’employabilité », dont le budget s’élève à 220 millions de dollars, a pour objectif d’améliorer l’employabilité des jeunes à travers l’amélioration de la qualité et de la pertinence des programmes d’enseignement secondaire et de formation professionnelle et de l’accès équitable à ces programmes, afin de mieux répondre aux besoins du secteur productif.

Doté d’un budget de l’ordre de 170 millions de dollars, le second projet « Productivité du foncier » vise l’amélioration de la gouvernance et de la productivité du foncier, aussi bien rural qu’industriel, pour mieux répondre aux besoins des investisseurs et attirer davantage d’investissements.

