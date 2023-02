Le Bureau International du Travail (BIT) et la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF) ont signé, mardi à Rabat, une Lettre d’Entente qui vient renforcer leur partenariat existant depuis 2016 et encadrer les futurs efforts de collaboration dans le cadre du projet Wafira.

Wafira – « Les femmes en tant qu’actrices rurales financièrement indépendantes » – est un projet pilote de développement de l’entrepreneuriat féminin destiné aux travailleuses migrantes saisonnières des communautés rurales du Maroc. Financé par l’Union européenne, le projet est coordonné par le BIT au Maroc et mis en œuvre en partenariat étroit avec les gouvernements marocain et espagnol ainsi que l’Agence Nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC). La FMEF, du fait de son expertise, vient soutenir les efforts de ce projet en permettant à ces femmes aux profils différents, de développer et renforcer leurs aptitudes financières. Dans l’optique de favoriser une intégration socio-économique durable, notamment à travers la création d’activités génératrices de revenus, la Fondation appuie les activités de formation du projet et concourt à l’adaptation des modules de formation existants. A cette occasion, la directrice du Bureau de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, Rania Bikhazi, a déclaré à la presse que la lettre d’entente signée vise l’autonomisation économique des femmes qui sont employées temporairement pendant la saison de la cueillette des fruits rouges en Espagne chaque année, à travers l’octroie de crédits et l’apport de l’éducation financière pour gérer leur propres projets, en vue de les insérer correctement dans le monde du travail et leur garantir un emploi décent.

« Dans ce sillage, la FMEF nous aide à leur assurer la formation nécessaire, qui se veut importante pour les aider à différencier entre l’argent à investir dans le projet et l’argent dépensé dans leur vie quotidienne », a indiqué Mme Bikhazi, notant que ces femmes nécessitent plus d’assistance et d’aide technique. Pour sa part, la directrice exécutive de la FMEF, Fatima Zahra Aziz, a relevé que cette lettre d’entente qui s’inscrit dans le cadre d’un accord de partenariat qui date de 2016, a pour objectif principal de mettre en place le cadre de collaboration pour le projet Wafira, visant à promouvoir, accompagner et assister les femmes rurales marocaines qui travaillent de manière saisonnière en Espagne. Et de rappeler que ce projet est piloté par l’OIT en collaboration avec les gouvernements de l’Espagne et du Maroc et permet à travers un ensemble de programmes d’accompagnement et d’assistance technique d’encourager ces femmes, les préparer et les assister pour qu’elles mettent en place et réussir une activité génératrice de revenu.

Ce projet met à la disposition de ces femmes des programmes de formation et d’accompagnement visant à développer leurs compétences financières afin qu’elles utilisent les services financiers qui répondent à leurs besoins et à leurs situations et qu’elles puissent également développer leurs activités et acquérir une autonomisation financière et économique qui va contribuer au développement économique du pays, a-t-elle poursuivi. Ensemble, le BIT et la FMEF s’engagent pour améliorer l’autonomie financière des femmes participantes au projet via la facilitation de leur choix et l’utilisation de services bancaires adaptés, l’amélioration de leurs capacités d’épargne et d’investissement ainsi que de leur accès au financement.

LNT avec MAP

