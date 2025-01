La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, a annoncé lundi à la Chambre des représentants que la moyenne annuelle des ménages bénéficiaires du programme Villes sans bidonvilles est passée de 6 200 entre 2018 et 2021 à 18 255 sous l’actuel mandat gouvernemental.

Un programme ambitieux et des résultats concrets

Lancé en 2004, ce programme a permis d’améliorer les conditions de vie de plus de 360 000 familles, tout en déclarant 61 villes et centres urbains sans bidonvilles, a soutenu la ministre. Par ailleurs, plus de 80 000 ménages bénéficient actuellement d’unités de logement en cours de réalisation. Mme El Mansouri a attribué ces résultats à une coordination efficace entre son ministère et celui de l’Intérieur, ainsi qu’aux efforts soutenus du gouvernement pour accélérer la mise en œuvre de ce programme.

Une nouvelle stratégie pour 2024-2028

Pour renforcer l’efficacité du programme, une nouvelle approche a été définie dans le cadre du programme quinquennal 2024-2028, qui cible environ 120 000 ménages. Cette stratégie repose sur le modèle de relogement tout en intégrant le secteur privé. Les promoteurs immobiliers seront mobilisés pour fournir des appartements dans le cadre d’appels à manifestation d’intérêt. De plus, le programme inclut l’adoption d’un mécanisme d’aide au logement, conçu comme une source de financement complémentaire pour les habitants des bidonvilles.

Progrès régionaux et initiatives futures

Mme El Mansouri a également mis en lumière des avancées notables dans plusieurs régions du pays. À la préfecture de Skhirate-Témara, des contrats ont été conclus avec 33 300 ménages, parmi lesquels 22 643 ont déjà été relogés, tandis que les 10 357 restants bénéficient d’un suivi en cours. Concernant le Grand Casablanca, une convention signée en juillet 2024 a prévu le recasement de 62 000 ménages.

La ministre a annoncé qu’en début d’année 2025, un appel à manifestation d’intérêt sera lancé pour environ 7 000 familles à Benslimane et 30 000 ménages à Marrakech.

LNT

Partagez cet article :