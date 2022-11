La transition vers une économie verte et inclusive au Maroc requiert la mise en œuvre de plusieurs actions, dont le soutien au développement des données pour qu’elles soient « claires, fiables et disponibles », indique un rapport de cadrage du programme PAGE Maroc présenté mardi à Rabat.

Les différents secteurs et domaines « ne possèdent pas les données suffisantes pour dresser l’état des lieux actuel et informer sur les meilleures options à retenir pour atteindre les objectifs d’une transition verte et inclusive », relève le programme Partnership for action on green economy (programme de partenariat pour l’action en faveur de l’économie verte-PAGE) dans une étude intitulée « La transition du Maroc vers une économie verte: état des lieux et inventaire », présentée lors de la 1ère édition des journées Carrefour vert « Green Crossroads ».

Aussi, ajoute le rapport, les principales politiques publiques soutenant la transition verte et inclusive ne prévoient pas toutes un système d’évaluation et de suivi.

Le programme PAGE propose ainsi de lancer « une évaluation des systèmes d’information actuels et explorer les solutions modernes de partage des données pour plus de fiabilité, sécurité et accessibilité pour accompagner le Maroc dans une transition vers une économie verte et inclusive”.

S’agissant de la structuration de l’emploi vert au Maroc, le rapport souligne que la promotion de ces emplois exige la définition de plans d’actions ciblés, le pilotage et le suivi de leur développement tout en tenant compte des spécificités nationales.

Dans ce cadre, PAGE pourrait soutenir les emplois verts au Maroc en appuyant la mise en place d’un cadre structurant, basé sur une définition claire de ce concept et le développement de mécanismes opérationnels du suivi de son évolution.

En ce qui concerne le développement d’un écosystème soutenant l’entreprenariat vert au Maroc, le programme prévoit l’évaluation du niveau de soutien de l’entreprenariat vert au Maroc dans les secteurs économiques prioritaires, notamment l’agriculture et l’industrie.

Différentes initiatives existent pour le soutien de l’entreprenariat au Maroc, fait savoir le rapport, ajoutant que le programme compte appuyer la transition verte et inclusive à travers l’identification de ces initiatives et leurs orientations vers les projets verts et inclusifs. Ceci peut prendre la forme de nouvelles exigences et critères permettant aux porteurs de projets d’intégrer des composantes de durabilité dans les projets financés ou soutenus par les différents dispositifs en place.

Le soutien de PAGE peut concerner également le traitement des problématiques de financement de l’entreprenariat vert au Maroc, poursuit la même source, notant que le partenariat est un vecteur pertinent pour établir un dialogue structurant avec le système bancaire et les acteurs de financement au Maroc.

Les actions de PAGE en faveur de la promotion et du développement de l’entreprenariat vert peuvent concerner « des séances de formation, destinées aux porteurs de projets afin de les sensibiliser aux enjeux et avantages d’une transition verte et inclusive », précise le rapport.

« Ceci peut se baser sur la formation autour des fondements de base mais aussi l’initiation aux pratiques de conception/ production vertes et responsables », ajoute la même source.

Le Partenariat pour l’action en faveur de l’économie verte (PAGE) est une initiative du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), de l’Organisation internationale du travail (OIT), du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR).

