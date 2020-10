PARTAGER Programme Intelaka : Une enquête de satisfaction lancée dans la région de Marrakech Safi

Dans le cadre du Comité Régional de Coordination et d’Accompagnement, le Centre Régional d’Investissement de Marrakech Safi a réuni hier les représentants régionaux des établissements bancaires, Bank Al Maghrib et la Caisse Centrale de Garantie afin de présenter un état des lieux régional du PIAFE, le Programme d’Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises, connu sous le nom de Intelaka.

Après avoir communiqué les chiffres clés du programme (Nombre de bénéficiaires, montants et encours accordés, la répartition sectorielle des bénéficiaires et des encours du programme) et le positionnement de la région par rapport aux résultats nationaux ; le CRI a proposé l’instauration de canevas afin de faciliter d’une les démarches de collecte d’informations, et d’autre part le parcours du porteur du projet.

En effet, un modèle type de Business Plan, unique et simplifié, a été présenté aux membres du comité, à diffuser et à adopter dès validation des directions centrales de chaque établissement. Ce business plan vise plusieurs objectifs :

Faciliter le parcours du porteur de projet, lui permettant par exemple de déposer la même demande de financement à plusieurs établissements bancaires

Faciliter l’accompagnement, la formation et le coaching de ces porteurs de projet notamment dans la préparation et réalisation de leurs dossiers de financement.

Lors de cette même réunion, le CRI de Marrakech Safi a également annoncé le lancement d’une étude de satisfaction auprès des porteurs de projet, dans le cadre de ce programme, et dont les résultats feront l’objet de la prochaine réunion de travail du comité, afin de mettre en évidence les points de satisfaction ainsi que les différents axes d’amélioration possibles.

LNT avec CdP