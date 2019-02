PARTAGER Programme Emploi FBR : Lancement imminent de l’appel à projets

L’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), établissement public en charge de la mise en œuvre du deuxième programme de coopération « Compact II » conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), lance, le mardi 05 mars 2019, un appel à projets pour sélectionner les candidats potentiels porteurs de projets dans le cadre du programme d’emploi par le financement basé sur les résultats (FBR), dénommé « Programme Emploi FBR ».

Le Programme Emploi FBR vise à améliorer l’employabilité des populations en difficulté d’insertion sur le marché du travail et à faciliter leur insertion. Il cible, en particulier, les femmes, les non-diplômés et les diplômés de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle en situation de chômage de longue durée.

Les candidats potentiels seront invités à soumettre des propositions de projets consistant à fournir des services d’intermédiation et de formation qualifiante, si nécessaire, aux populations cibles en vue de leur insertion en emploi. La sélection des propositions se fera sur la base de critères relatifs aux capacités des prestataires et aux contenus des projets, tels que définis dans le manuel de procédures du Programme Emploi FBR.

Les candidats potentiels peuvent être des ONG, des associations nationales ou internationales, ainsi que des prestataires privés nationaux ou internationaux opérant dans le domaine de l’intermédiation. Peuvent également s’adjoindre à ces candidats éligibles au soutien du Programme Emploi FBR, des partenaires ayant une expertise spécifique en relation avec le

projet proposé ou des partenaires institutionnels régionaux ou locaux désireux d’appuyer les projets proposés sur les plans technique ou financier.

Deux rencontres d’information seront organisées à Rabat et Marrakech, respectivement les 12 et 21 mars 2019, dans le but d’informer et de sensibiliser les candidats potentiels sur les objectifs du Programme Emploi FBR, les critères d’éligibilité des candidats et des projets aux subventions de ce programme et les modalités de préparation, de soumission et d’évaluation des projets.

Pour rappel, la mise en place du programme emploi FBR, doté d’un budget de 10 millions de dollars, est l’une des composantes de l’activité « Emploi » relevant du projet « Education et formation pour l’employabilité » qui constitue, aux côtés du projet « Productivité du foncier », les deux projets structurants du Compact II.

LNT avec CdP