Le programme de digitalisation de BMCE Bank primé

BMCE Bank a remporté un nouveau prix de « L’Innovation Digitale dans le secteur bancaire», dans la catégorie «Maturité des initiatives d’Innovation Digitale». Ce titre a été obtenu suite à des études qualitatives (focus groupes, entretiens individuels) et quantitatives étalées sur une période de 8 mois, menées par les experts du cabinet Trusted Advisors et réalisées auprès de l’ensemble des parties prenantes concernées par la transformation digitale bancaire.

Ces distinctions portent sur le programme de transformation digitale d’envergure de BMCE Bank dont l’innovation est une composante majeure de son ADN, ainsi que sur le programme de communication «Banque connectée» lancé en décembre 2017 pour valoriser et médiatiser l’ensemble des solutions et services innovants de la banque et renforcer son positionnement de «Banque Innovante».

Pour rappel, BMCE Bank s’est vue décerner en février le Trophée Bronze dans la catégorie «Best Integral Phygital Campaign» pour la campagne Banque Connectée, dans le cadre de la 2ème édition des Moroccan Digital Awards 2018, récompensant ainsi les marques les plus innovantes dans le domaine du digital au Maroc.