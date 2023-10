Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, le ministère de l’Industrie et du commerce et la société Alten Maroc, ont signé, jeudi à Rabat, une convention spécifique de partenariat pour le renforcement des compétences en ingénierie.

Ce partenariat a pour objectif de co-construire des programmes de formation par alternance pour certaines filières cibles, en adaptant l’offre de formation des ingénieurs aux besoins de l’écosystème Engineering Services Outsourcing (ESO), et aussi d’organiser en concertation avec les établissements de l’enseignement supérieur concernés, des sessions de formations au profit des tuteurs à la pédagogie et le suivi de l’alternance, ainsi de les impliquer lors des évaluations intermédiaires et finales.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de signature, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour a expliqué que ce partenariat vise à développer davantage la recherche scientifique et l’innovation avec la société Alten, une entreprise présente au Maroc depuis plus de quinze ans qui opère dans quatre villes marocaines et compte 1600 employés, avec un programme de recrutement visant à augmenter le nombre d’emplois à 4000 dans les trois prochaines années.

Le ministre a précisé que cet accord contribue au renforcement des compétences en ingénierie au Maroc, s’engageant à soutenir les jeunes ingénieurs dans leur parcours de formation et d’insertion professionnelle, soulignant que cette convention vise à établir des programmes de formation en adéquation avec les besoins de l’industrie et à favoriser l’employabilité des diplômés.

De son côté, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a affirmé que la transition vers l’intelligence artificielle et d’autres domaines technologiques pertinents, forme le cœur des efforts mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur qui travaille sur ces domaines pour établir un ensemble de parcours éducatifs innovants, répondant non seulement aux besoins de formation, mais aussi aux attentes des investisseurs étrangers.

« Nous sommes à l’aube d’une révolution significative au sein de l’écosystème des universités marocaines qui vise à enrichir la formation de la jeunesse dans les langues et les compétences interpersonnelles, et surtout l’utilisation des nouvelles technologies », a-t-il, par ailleurs, souligné.

Pour sa part, le Directeur du groupe Alten Maroc, Didier Marchet, a souligné que ce partenariat valorise les futurs ingénieurs, contribuant ainsi à assurer la continuité de cette formation sur le long terme, notant qu’il symbolise aussi l’engagement du groupe envers le soutien de la croissance et du dynamisme économique régional.

« Notre campagne annuelle de stages, qui propose plus de 500 opportunités pour l’année 2023 aux étudiants universitaires, est une illustration de cette ambition, a-t-il ajouté, notant que le groupe intègre entre 70 à 90% des stagiaires, créant ainsi un pont solide entre le milieu académique et le monde professionnel.

Rappelant qu’au début de l’année 2017, Alten Maroc se concentre exclusivement sur deux secteurs, la télécommunication et l’informatique, M. Marchet a précisé que l’éventail des domaines d’activité du groupe s’est considérablement élargi six années plus tard, pour englober divers secteurs industriels et tertiaires, notamment l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, la vente et l’assurance.

Alten Maroc a annoncé le lancement de la 2ème édition de son programme Alten Bridges, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie Relations Ecoles-Entreprise (R2E) d’Alten Maroc, visant à établir des relations durables entre le monde académique et le secteur de l’entreprise. Ce programme offre aux étudiants des opportunités d’intégration professionnelle, de participation à des projets concrets et de la mise en pratique de leurs compétences nouvellement acquises.

LNT avec MAP

