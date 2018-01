PARTAGER Produits d’artisanat : Des exportations record en 2017

Les exportations des produits d’artisanat ont enregistré en 2017 une augmentation record de plus de 32,5 % par rapport à l’année précédente, confirmant ainsi la tendance ascendante entamée depuis 2014, indique, jeudi, le ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale. Les vêtements traditionnels se positionnent en tête de liste des produits exportés avec une part de 23% du chiffre d’affaires à l’export du secteur, devançant ainsi d’autres produits, historiquement prisés par le marché étranger tels la poterie et le tapis, relève le ministère dans un communiqué.

Les pays arabes sont les principaux demandeurs des produits d’artisanat marocains avec 29% des exportations du secteur, suivis des Etats Unis d’Amérique (23%), ajoute la même source qui note que les pôles de Casablanca et Marrakech continent à promouvoir les exportations avec une part de 78% du total exporté. La contribution de la capitale économique aux exportations globales passe à 46%, précise le communiqué, ajoutant que la ville de Nador préserve son positionnement à la 3ème place, et continue sa progression en enregistrant une part de 14% dans le chiffre d’affaires à l’export.

LNT avec Map