Dans la lutte pour la promotion des droits des femmes, Procter & Gamble s’impose comme un acteur majeur, aussi bien sur le plan national qu’international. L’entreprise déploie des efforts significatifs pour favoriser l’égalité, l’inclusion et l’autonomisation des femmes, avec un accent particulier sur le Maroc.

À travers des initiatives soutenues par des partenariats solides avec le gouvernement, les organisations locales et internationales, Procter & Gamble œuvre depuis plusieurs décennies pour faire avancer les droits des femmes et des filles.

Depuis 25 ans, Procter & Gamble collabore étroitement avec le Ministère de l’Éducation Nationale pour promouvoir l’éducation des jeunes filles marocaines, notamment au niveau collégial. Le Programme de Promotion de l’Éducation à la Santé Reproductive complète le curriculum scolaire en fournissant des informations essentielles sur la puberté et la santé reproductive, comblant ainsi un vide crucial en matière d’accès à l’information.

Initiée pour la première fois lors de l’année scolaire 1998/1999 et sponsorisée par Always, cette initiative impacte chaque année près de 900 collèges, où plus de 3000 séances éducatives sont dispensées par des médecins formés conjointement par les deux partenaires. À ce jour, plus de 4,5 millions de jeunes filles et 480 000 mères ont bénéficié de ces programmes, leur permettant d’aborder sereinement la période de la puberté tout en adoptant des modes de vie sains.

Reconnu comme un exemple de partenariat public-privé tant au niveau national qu’international, ce programme a été honoré en 2014 par l’UNESCO. Une directive a ainsi été émise, encourageant les pays membres à intégrer l’éducation à la puberté dans les programmes scolaires.

Parallèlement aux séances éducatives, le Programme de Promotion de l’Éducation à la Santé Reproductive comprend depuis 2016 un volet important de réhabilitation des internats accueillant des jeunes filles en provenance des milieux ruraux, en partenariat avec le Rotary Casa-Nord. L’objectif est d’améliorer leurs conditions de vie et de leur offrir la possibilité de poursuivre leurs études dans des environnements plus favorables. À cet effet, 11 sites ont été réhabilités, dont 3 cette année dans les provinces d’Al Haouz et de Taroudant, afin de soutenir la reconstruction des écoles touchées par les tremblements de terre. Ces sites comprennent l’internat du collège Moulay Rchid et l’internat du lycée Abtih à Ait Aourir, ainsi que l’internat de Tigouga dans les provinces de Taroudant.

