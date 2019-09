Procès de Hajar Raissouni : L’avocate du Dr Belkziz démonte totalement l’accusation d’avortement

Question à laquelle, le laboratoire d’analyses médicales spécialisé dans la fécondation in vitro et la congélation de sperme et d’embryons a répondu : « Pour ce cas hypothétique, le taux d’HCG de 13585.9 mUl/ml pour une grossesse de 8 semaines d’aménorrhée gravidique me semble très bas par rapport à des valeurs usuelles qui devraient avoisiner les 90.000 mUl/ml. Ceci pourrait éventuellement signer une menace de fausse couche ou bien même une fausse en cours. »

L’avocate de la défense du médecin ne s’en est pas tenu à ce seul argument, elle s’est également appuyée sur les publications de l’Organisation Mondiale de la Santé et d’articles scientifiques publiés qui attestent tous que le taux normal de l’hormone beta HCG durant la 8ème semaine d’aménorrhée qui est à son pic maximum durant toute la période de la grossesse de 9 mois, avoisine en moyenne les 90000 mUl/ml et la fourchette enregistrée dans les cas cliniques extrêmes ne saurait descendre en dessous de la barre de 30000 mUl/ml et peut même atteindre jusqu’à 160000 mUl/ml.

Par conséquent, au moment où Hajar Raissouni est venue consulter le médecin poursuivi, cette dernière n’était plus enceinte et donc le médecin n’a objectivement pas pu réaliser un quelconque avortement provoqué.

L’avocate Myriam Moulay Rchid poursuit en insistant sur le fait que sa plaidoirie s’appuie sur des preuves scientifiques et que quiconque souhaiterait la contredire devra impérativement présenter des arguments et des preuves scientifiques contraires.

L’avocate s’est insurgée en se demandant : « Je ne sais pour quelle raison le ministère public ainsi que la police judiciaire se sont évertués à effectuer des analyses d’ADN pour prouver la présence du médecin et de l’anesthésiste sur la scène de crime et pour conclure que le sang est bien celui de la journaliste alors même que ni le médecin, ni l’anesthésiste ni Hajar n’ont à aucun moment réfuter ni leur présence sur les lieux , ni le fait que le médecin ait effectué une intervention d’urgence ».

L’avocate s’est ensuite attaquée aux indices et preuves matérielles séquestrées par la polices judiciaires, photographiés, numérotés et annexés au dossier d’accusation. L’avocate a déclaré que tous ces indices ne sont que de simples fournitures qu’il est possible de trouver dans n’importe quel cabinet médical (des seringues, des compresses, du fil …) et que les véritables instruments et matériel utilisés pour un avortement n’ont pas été retrouvés ni saisis sur la scène de crime. L’avocate a ainsi énuméré tous les instruments techniques indispensables que l’on devrait normalement saisir et qui figurent dans le guide d’avortement sécurisé publié par l’Organisation mondiale de la santé.

L’avocate s’est montrée définitivement persuasive au point où le représentant du parquet a commencé à parcourir avec attention l’ensemble des documents remis par l’avocate à la cour et au parquet et qui attestent de façon formelle la ligne de défense du médecin qui affirme depuis le départ que Belkeziz, le médecin poursuivi n’a pratiqué aucun acte d’avortement et que Hajar n’était plus enceinte au moment de sa venue, probablement depuis au moins deux jours.

L’avocate a également déclaré que le médecin Mohamed Jamal Belkeziz jouit d’une réputation infaillible, comme en témoigne le communiqué de solidarité du 14 septembre 2019 signé par 17 associations de médecins ( près de 2000 médecins) à travers le Maroc qui affirment leur totale solidarité à leur confrère, auquel ils attestent leur totale confiance lorsqu’il déclare avoir agi dans une situation hémorragique d’urgence, lui reconnaissant sa droiture et ses hautes valeurs professionnelles dans le respect du serment d’Hippocrate, comme ils en appellent au gouvernement pour clarifier la relation des médecins avec leurs patients notamment, en situation d’urgence, en mettant en place une législation qui protège les médecins et les patients dans le respect du secret médical et la vie privée des patients.