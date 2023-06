Selon l’Observatoire international des microbiotes, une enquête mondiale réalisée par Ipsos pour le Biocodex Microbiota Institute, il est alarmant de constater que seulement 1 personne sur 5 déclare connaître la signification exacte du terme « microbiote » (21%). De plus, seulement 1 personne sur 3 déclare avoir été informée par son médecin sur la nature du microbiote et son rôle dans notre organisme (37%).

Face à cette méconnaissance préoccupante, Biocodex Maroc, un établissement pharmaceutique industriel fabricant et distributeur de médicaments et de produits de santé, a organisé le 27 juin 2023, en parallèle de la Journée Mondiale du Microbiome, une conférence scientifique visant à expliquer le rôle central des microbiotes dans notre santé et à sensibiliser le plus grand nombre sur les bonnes pratiques à adopter pour les préserver.

Au cours de cette conférence, Docteure Naima Jebrane, spécialiste en gastro-entérologie, a partagé ses connaissances approfondies et présenté des recherches sur les microbiotes. En tant qu’experte reconnue, elle a mis en évidence l’importance cruciale des microbiotes pour notre santé et notre bien-être.

Les participants ont ainsi eu l’opportunité d’approfondir leur compréhension de la nature des microbiotes, d’explorer leur rôle essentiel pour la santé, et de découvrir des moyens concrets pour les préserver. Docteure Jebrane a offert des informations scientifiquement étayées ainsi que des conseils pratiques pour maintenir un équilibre sain de nos microbiotes.

Il est crucial de prendre conscience que les microbiotes, ces communautés de micro-organismes qui résident dans notre corps, jouent un rôle vital dans de nombreux aspects de notre santé. Ils interviennent notamment dans la digestion des aliments, la régulation du système immunitaire, la synthèse de vitamines essentielles, et même l’influence sur notre humeur et notre mental. Préserver l’équilibre de nos microbiotes est donc essentiel pour prévenir un large éventail de problèmes de santé, tels que les troubles digestifs, les maladies inflammatoires, les allergies et les troubles métaboliques.

Pour prendre soin de nos microbiotes, il est recommandé d’adopter quelques habitudes saines. Tout d’abord, une alimentation équilibrée et riche en fibres favorise la diversité des micro-organismes présents dans notre intestin. Les probiotiques, présents dans certains aliments ou sous forme de compléments, peuvent également contribuer à renforcer et à maintenir un microbiote sain. De plus, il est important d’éviter les excès de médicaments tels que les antibiotiques, qui peuvent perturber l’équilibre délicat de nos microbiotes. Enfin, une bonne gestion du stress et un mode de vie actif sont également bénéfiques pour la santé de nos microbiotes.

Par ailleurs, il est important de souligner que chaque individu a un microbiote unique. Il est donc primordial d’éviter les comparaisons et de ne pas essayer de reproduire exactement le microbiote d’une autre personne. Au lieu de cela, il est recommandé de se concentrer sur le maintien d’un équilibre sain et diversifié de notre propre microbiote.

AL

