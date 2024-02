La Fondation Mohammed V pour la Solidarité (FMVS) a dévoilé, mardi à Casablanca, le programme des Unités Médicales Mobiles Connectées (UMMC) à l’occasion de son implémentation complète à travers le Royaume.

Projet d’intérêt général, le programme UMMC – FMVS a pour vocation d’améliorer l’efficience d’organisation et de prise en charge médicales des populations issues des régions non desservies par les infrastructures de santé.

Selon la Fondation, il constitue un modèle inédit d’intervention dont l’objectif est de satisfaire les besoins des populations et contribuer ainsi à leur bien-être. Il repose sur une innovation organisationnelle de la pratique médicale via la télémédecine, la mobilisation continue de compétences médicales dédiées et de moyens techniques importants, le tout selon une configuration opérationnelle à grande échelle qui permet de faire bénéficier une large frange de personnes des prestations médicales de proximité.

La cérémonie de présentation du programme UMMC – FMVS a été marquée par une démonstration de télémédecine en temps réel avec un patient de la localité de Tachot Imlal (commune d’Ighezrane, province de Sefrou), qui a bénéficié d’une consultation télématique avec un néphrologue à Casablanca.

Dans une déclaration à la MAP, Sanaa Dardikh, Directrice de la communication à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a indiqué que « ce projet porté par la volonté royale de faciliter l’accès aux soins de santé de qualité en faveur des zones rurales et éloignées, est complétement opérationnel au niveau des 50 UMMC installées à travers les régions du Royaume ».

Elle a assuré que ces unités offrent des prestations médicales d’un nouveau genre combinant les soins de consultation générale réalisée en présentiel, adossés à de la téléexpertise dans différentes spécialités et ce, à travers l’assistance, la direction des examens et des avis médicaux pour diagnostiquer les cas.

Il s’agit, selon Mme Dardikh, d’ »une nouvelle configuration où la pratique de la médecine a été réorganisée pour améliorer la santé et le bien-être des populations éloignées ».

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, avait présidé, le 30 octobre dernier, la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la société MEDIOT Technology, portant sur le déploiement d’un programme d’UMMC, destiné à améliorer l’accès aux prestations médicales des habitants du monde rural.

« Le 30 janvier 2024, la phase de déploiement effectif est accomplie. Les 50 UMMC – FMVS prévues par le programme sont toutes opérationnelles, et accueillent les patients issus des douars limitrophes de la localité d’implantation », a annoncé la Fondation dans un communiqué.

Réparties sur 9 régions et 34 provinces du Royaume, les UMMC – FMVS, conçues sous forme de modules intégrés, comprennent un bloc médical spécialement aménagé et équipé, un espace d’accueil ainsi que des zones d’attente et de repos qui offrent les bonnes conditions de l’expérience patient.

Le bloc médical est composé de deux box polyvalents de consultations et de soins, dotés des instruments médicaux de base, du mobilier médical, de système de connectivité et d’une gamme complète d’équipements biomédicaux de dernière génération (appareil d’examens connectés, caméra panoramique de télé-expertise, application médicale Visiostation et écrans tactiles) qui servent d’outils de travail pour les consultations à distance.

Le fonctionnement est assuré par une équipe dédiée qui est affectée localement pour toute la période d’activité d’une UMMC – FMVS. L’équipe prend en charge les consultations de médecine générale en présentiel (examens, diagnostics, prescriptions et remise de médicaments), la télé-expertise à distance, les actes de soins ambulatoires (petites chirurgies, nébulisation…) et le suivi des programmes de santé publique (santé materno-infantile, vaccination, dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, du diabète et de l’hypertension artérielle).

Pour ce qui est de la télé-expertise, le recours à celle-ci est du ressort du médecin généraliste qui, lorsqu’un cas nécessite un avis ou de l’assistance pour les examens, fait appel à un médecin spécialiste qui opère depuis un plateau central de télémédecine, relié à l’ensemble des UMMC – FMVS. La plateforme Visio-station permet alors d’établir un contact en direct avec l’expert selon la spécialité requise, de conduire les examens et d’analyser toute situation grâce aux flux vidéo provenant des unités et des images transmises par le matériel connecté.

Depuis les premières mises en service (novembre 2023 – janvier 2024) de ces unités, 73.364 personnes, dont 46.219 femmes, ont pu bénéficier de différentes prestations médicales. 60.778 ont fait l’objet de consultations et de soins généralistes, et 5.967 actes ont nécessité un recours à la télé-expertise dans les différentes spécialités disponibles.

