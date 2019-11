PARTAGER Présentation à Johannesburg des opportunités d’investissement au Maroc

Les opportunités d’investissement au Maroc et l’apport du Royaume aux efforts de développement en Afrique ont été au centre d’une conférence, tenue mardi à Johannesburg à l’occasion du deuxième Africa Investment Forum (AIF-2019), qui se tient actuellement à Sandton, quartier financier de la capitale économique et financière de l’Afrique du Sud.

Prenant la parole lors de cette rencontre tenue sous le thème: «Morocco– Connecting Global Value Chains», l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a exposé, devant un parterre d’hommes d’affaires et de responsables gouvernementaux venus d’Afrique et d’autres régions, les efforts consentis par le Maroc pour renforcer son attrait pour les investisseurs.

Ces efforts ont fait aujourd’hui du Royaume une destination de choix pour les investissements Afrique, à la faveur d’un marché émergent, d’une position géographique exceptionnelle, d’une économie diversifiée, d’une main d’œuvre jeune et dynamique et d’une qualité de vie excellente, a dit M. Amrani. «Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard», a souligné l’ambassadeur, relevant que le Maroc a consentis des efforts continus et mis en œuvre des réformes ayant permis d’offrir aux investisseurs un environnement compétitif.

Cette stratégie, holistique dans sa conception et pertinente dans sa mise en œuvre, est fondée sur des fondamentaux et des principes solides, a-t-il fait observer, soulignant que le Maroc est résolument engagé dans une politique qui vise à faire des investissements nationaux et étrangers une stratégie d’appui pour la croissance économique et sociale à travers la mise en œuvre de mesures institutionnelles, économiques, législatives et réglementaires.

Le Maroc demeure, comme il l’a toujours été, respectueux des standards financiers internationaux, a ajouté le diplomate, rappelant que le Royaume est doté d’un cadre juridique hautement développé, assurant la protection nécessaire des investisseurs et de leurs investissements.

Abordant la stabilité institutionnelle, politique et macroéconomique du Royaume, M. Amrani a souligné que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a réalisé d’important progrès démocratiques à la faveur de réformes politiques et constitutionnelles qui ont consolidé l’Etat de droit, élargi le pluralisme politique et renforcé la moralisation de la vie publique.

Tous ces progrès convergent pour offrir un environnement favorable à des investissements durables et socialement engagés, a encore dit l’ambassadeur, ajoutant que le développement d’infrastructures ultramodernes (ports, aéroports et réseaux ferroviaires et autoroutiers) constitue une priorité pour le gouvernement marocain.

Et le diplomate de souligner que le bond qualitatif réalisé par le Maroc en matière d’investissements confirme la confiance sans cesse renforcée dont jouit le Royaume auprès des corporations internationales.

M. Amrani n’a pas manqué d’aborder les perspectives de coopération entre le Maroc et l’Afrique du Sud, citant l’exemple de l’investissement de l’assureur sud-africain Sanlam, qui a acquis 100 pc des actions de Saham. Ce deal de près de 2 milliards de dollars a été la plus importante transaction dans le secteur financier au Maroc et en Afrique du Sud en 2018, a-t-il dit.

«Cette transaction offre un exemple à suivre en termes de renforcement de la coopération entre le Maroc et l’Afrique du Sud», a poursuivi l’ambassadeur, appelant à redoubler d’efforts pour bâtir une coopération économique porteuse de progrès pour les deux pays. «Nous sommes aujourd’hui confiants que la coopération économique entre nos deux pays peut continuer à se développer et s’élargir à d’autres secteurs», a relevé le diplomate. Tous les ingrédients sont réunis pour que le Maroc et l’Afrique du Sud travaillent ensemble sur les plans bilatéral et continental sur la base des principes d’une économie ouverte, d’une prospérité partagée et d’une solidarité agissante, a-t-il dit.

La conférence a été l’occasion pour les participants de suivre des exposés sur le climat des affaires au Maroc et sur les grands pôles de développement dans le Royaume. Les différents intervenants, dont des investisseurs sud-africains, ont salué les avancées réalisées par le Maroc, soulignant que de larges perspectives s’offrent à la coopération économique entre le Maroc et l’Afrique du Sud.

Ils ont, dans ce contexte, appelé à l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre les deux pays afin de faciliter les échanges bilatéraux. Un accent particulier a été mis sur la nécessité d’intensifier les échanges et les interactions en particulier entre les communautés d’affaires des deux pays.

LNT avec CdP