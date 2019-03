PARTAGER Préscolaire : La FMPS tient son Conseil d’Administration

Le 11ème Conseil d’Administration de la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement préScolaire (FMPS) s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de M. Taieb CHKILI, le vendredi 15 février 2019 à 15h30, au Centre d’accueil et de conférences de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education Formation.

Cette réunion a été particulièrement marquée par la présentation des réalisations 2018, l’extension de l’offre de formation et de labellisation de la fondation ; ainsi que les grands programmes de développement dans lesquels la FMPS est engagée, qui se traduisent par des conventions de partenariats décisives dans l’avenir du préscolaire au Maroc :

o Partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ainsi que les Académies Régionales de l’Education et de la Formation pour opérationnaliser le programme national pour la généralisation et le développement du préscolaire au Maroc ;

o Partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain – INDH, dans le cadre du programme d’appui au développement humain en faveur des générations montantes qui s’inscrit dans sa troisième phase : création de 850 classes préscolaires réparties sur 46 provinces en 2019 ;

o Partenariat avec la Direction Générale des Collectivités Locales : création de 600 classes préscolaires à l’horizon 2023, dont 120 classes en 2019 ;

Il est à rappeler que le réseau de la FMPS est constitué aujourd’hui de 614 classes dont 457 en gestion directe et 157 en gestion indirecte, et accueille annuellement plus de 15 000 enfants en âge préscolaire. Le réseau passera en 2019 à 1 700 classes, soit un taux de création de +183%.

L’offre de services de la fondation est consolidée autour de ses quatre pôles d’expertise : FMPS Takwin (formation) FMPS Tatwir (Label), FMPS Tassyir (Gestion), FMPS Abhat (Recherche) : une offre intégrée pour promouvoir un préscolaire de qualité.

Par ailleurs, les membres du conseil d’administration ont approuvé le programme CAP2028 de la FMPS, qui s’articule autour de trois objectifs : offrir un préscolaire de qualité ; renforcer l’expertise métier de la fondation ; maintenir sa position d’acteur de référence en préscolaire. Les membres ont insisté sur le développement de l’offre de formation, le renforcement du dispositif de labellisation, et la promotion d’un préscolaire de qualité.

Les membres ont approuvé à l’unanimité les rapports d’activité et financier de l’année 2018, ainsi que le budget de l’année 2019.

LNT avec CdP