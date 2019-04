PARTAGER En avant-première, Maroc Telecom présente son concept de ‘‘Serre Intelligente’’

Au SIAM de cette année, Maroc Telecom compte présenter en avant-première le concept « serre intelligente », une innovation technologique majeure des solutions « Smart Agriculture» qui permettent une meilleure production agricole et une meilleure rentabilité d’exploitation. La serre intelligente est une serre basée sur la technologie de l’Internet des objets (IoT) qui permet de collecter et analyser en temps réel les indicateurs bioclimatiques de la serre, et les transmet, via le réseau de Maroc Telecom, à une plateforme Analytics hébergée sur le cloud de Maroc Telecom. Grâce à cette solution, l’agriculteur pourra assurer une gestion autonome et efficiente de la serre en suivant, à distance, ses indicateurs bioclimatiques. L’agriculteur pourra aussi mettre en place des actions d’ajustement automatiques des paramètres de gestion de la serre et améliorer ainsi la qualité et le rendement de sa culture. Parmi ces actions, on compte : le déclenchement de l’irrigation, L’augmentation du taux d’humidité, Le réglage de l’éclairage, l’ajout de fertilisants dans les sols… Cette innovation technologique majeure offre plusieurs avantages aux agriculteurs. Elle permet de faciliter la gestion des serres sur de grandes exploitations en capitalisant sur l’historique des données (météo, développement de culture…), afin d’anticiper les actions de gestion pour une meilleure qualité de production.