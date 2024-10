L’extrophie vésicale est une malformation urogénitale rare et complexe qui touche environ 1 naissance sur 30 000. Cette anomalie se manifeste dès la naissance par une absence de revêtement cutané et musculaire sur la vessie, qui reste exposée. Le bassin du nouveau-né est ouvert, et le développement de la verge est également affecté. Les testicules sont présents, mais la verge se réduit souvent à un simple bout de gland, posant de graves problèmes à l’adolescence et à l’âge adulte, notamment en termes de fonction sexuelle et d’identité masculine.

Le traitement de cette malformation nécessite plusieurs interventions chirurgicales programmées par étapes. Dès l’enfance, les premières opérations concernent la reconstruction du bassin, suivies par la réparation de la vessie, qui est parfois reconstruite à partir d’une portion de l’intestin. Toutefois, à l’adolescence, les problèmes génitaux, notamment liés au développement insuffisant de la verge, deviennent plus critiques.

Le 22 octobre 2024, sous la direction du Professeur Rabiî Ridouane, président de l’Association marocaine de médecine régénérative, une équipe médicale de la clinique Akditalife a réussi une intervention chirurgicale exceptionnelle, une première en Afrique et au Moyen-Orient. Il s’agissait d’une opération d’allongement et d’agrandissement de la verge par la pose d’implants péniens. Cette réalisation marque une avancée majeure dans le traitement de l’extrophie vésicale, ouvrant de nouveaux horizons pour les patients concernés, tant sur le plan physique que psychologique.

Cette première médicale au Maroc s’inscrit dans le cadre des avancées continues du pays en matière de santé, consolidant sa position de leader régional en innovations chirurgicales. Elle représente un tournant pour les personnes atteintes de cette malformation, souvent confrontées à des défis physiques et sociaux tout au long de leur vie.

Avec cette réussite, le Maroc renforce son engagement à offrir des soins de pointe à ses citoyens et à se positionner comme un pionnier sur la scène médicale africaine et arabe.

