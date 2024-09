L’essor des objets connectés allant de concert avec celui des menaces cyber, Samsung, à l’IFA 2024, a beaucoup insisté sur son approche de la cybersécurité, qui place la télévision au centre de l’écosystème numérique avec Samsung Knox. Ainsi, la sécurité des appareils ne se limite plus à une protection individuelle, mais s’étend à l’ensemble des dispositifs connectés.

Face aux cybermenaces croissantes, Samsung a intégré Knox, une technologie de sécurité active depuis 10 ans sur ses appareils mobiles, sur ses téléviseurs et autres dispositifs connectés. Knox repose sur trois piliers essentiels : la « Trust Chain » qui surveille et bloque les activités suspectes sur tous les appareils connectés, la « Credential Sync » qui crypte et synchronise les identifiants de connexion pour empêcher les accès non autorisés, et la « Sécurité Multi-Système » qui protège les interactions entre différents systèmes d’exploitation (iOS, Android, Tizen). Les téléviseurs deviennent, en plus d’outils de divertissement, des éléments clés dans la sécurisation des données et des interactions numériques de l’utilisateur.

Un autre grand message du géant coréen était : un contenu de plus en plus large, mais surtout localisé pour correspondre aux goûts des différents marchés. La marque s’associe avec des plateformes de contenu comme Shahid, Todd, Yango, et OSM+ pour offrir une large gamme de séries, films, et sports, adaptés aux préférences locales. Avec sa nouvelle campagne « Better Together », Samsung cherche à améliorer l’expérience utilisateur via des fonctionnalités comme l’IA, la personnalisation et l’accès à des contenus gratuits.

Pour aborder les dernières avancées technologiques des téléviseurs et celles à venir, M. Mustafa Sadick, Directeur de la division télévision/audiovisuel pour la région MENA, a répondu à nos questions.

On nous a présenté des télévisions affichant des images augmentées par IA en 8K. Pour Samsung, quelle est la prochaine étape pour la qualité de l’image ? Avons-nous atteint une limite ?

M. Mustafa Sadick : Deux choses. Premièrement, au-delà de la 8K, il y a le micro-LED. C’est une télévision qui vous offre plus que la réalité. Elle vous donne plus de détails. Elle étend 100 % de la gamme de couleurs, vous avez donc toute la gamme de couleurs dans ses gradients. De plus, l’obscurité et la luminosité sont entièrement couvertes par cette technologie. Donc, le micro-LED est l’une des technologies du futur.

Maintenant, en ce qui concerne la 8K, imaginez que ce que vous avez vu aujourd’hui, c’est toujours sans contenu 8K. Ce que nous faisons maintenant, parce qu’il n’y a pas de contenu 8K disponible pour le grand public, est que nous avons du contenu 4K que nous pouvons mettre à l’échelle grâce à l’upscaling par IA pour atteindre un niveau proche de la 8K.

Ce que nous attendons, c’est que la 8K soit l’avenir pour le grand public, car le contenu va arriver dans les prochaines années, et nos téléviseurs sont déjà équipés. Mais cela ne signifie pas que si vous achetez une télévision 8K, vous ne pouvez pas profiter d’une bonne résolution. C’est pourquoi l’upscaling par IA, l’amélioration du mouvement par IA, tout le traitement de la qualité de l’image est fait pour atteindre le niveau de résolution maximal proche de la 8K.

Donc jusqu’à maintenant, nous ne prétendons pas offrir du contenu 8K, mais très proche du contenu 8K, en attendant que le contenu arrive. Donc, en gros, ce qui est attendu dans le futur est déjà disponible aujourd’hui. C’est notre message pour les télévisions d’aujourd’hui.

Quelle est votre opinion sur le contenu 3D pour les télévisions, qui semble avoir fait un pas en arrière ?

Quand la 3D a été lancée, il y avait des raisons spécifiques. Les gens voulaient voir des objets plus réalistes. Donc, pour une scène ou un jeu, ils veulent quelque chose de « plus réel ». Les mouvements, tout. Mais aujourd’hui, la résolution a augmenté, la taille des écrans est devenue plus grande, les couleurs plus naturelles. Même une télévision 2D normale peut vous donner une impression similaire à un effet 3D. Si vous avez vu lors de la visite, nos téléviseurs 8K ou même nos téléviseurs 4K, Neo QLED 4K, si vous êtes assis à la bonne distance, en fonction de la taille du téléviseur, vous verrez que c’est comme si vous voyiez littéralement une image en 3D.

Pourquoi ? Parce que la qualité est si forte, le détail, le contraste, le mouvement, tout est fusionné pour vous donner cette impression. Et puis l’autre point est, pourquoi avoir besoin de porter des accessoires ou d’avoir des équipements supplémentaires pour profiter de l’expérience ? C’était l’une des raisons pour lesquelles la 3D n’a pas vraiment réussi. Vous deviez avoir des lunettes, et ces lunettes avaient besoin de batteries et devaient être rechargées, etc.

Pour l’image augmentée par l’IA, quand elle fait l’upscaling, c’est basé sur les objets. Donc, elle traite les objets de la scène. Par exemple, lorsque vous voyez une scène se concentrer sur une personne. Elle concentre toute la résolution sur cette personne, donc elle ressemble à un objet réel. Et ensuite, cela ne floute pas le reste, mais cela change d’une certaine manière la résolution entre l’élément principal de la scène et ce qui se trouve à l’arrière-plan, par exemple.

C’est pourquoi l’IA joue un rôle très important dans le traitement du contenu.

Mais aujourd’hui, avec le type de qualité que nous avons en termes d’image, je ne pense pas qu’il y ait réellement besoin de la 3D. Surtout pour une expérience normale. Peut-être dans le domaine du jeu, cela pourrait être un segment où la 3D pourrait fonctionner. Mais en général, avec les résolutions que nous avons aujourd’hui, je ne pense pas que la 3D soit nécessaire.

Pour vous, quelles sont les prochaines étapes, les frontières à conquérir pour la prochaine génération de téléviseurs ?

Je pense que l’une des choses que vous avez vues aujourd’hui et qui est l’avenir, nous avions l’habitude de la voir dans les films auparavant, c’est le micro-LED transparent.

Vous pouvez donc voir que vous avez un écran transparent qui vous offre une qualité d’image extrêmement élevée, que ce soient des photos, des vidéos ou autre. La prochaine étape pour avoir des écrans partout, c’est une télévision transparente. Ainsi, votre télévision devient n’importe quel écran. Elle peut être sur votre fenêtre, sur votre miroir.

À part cela, la 8K aujourd’hui est l’avenir, et nous avons déjà cet avenir, et nous allons bâtir dessus. Je veux juste ajouter ici que le principal slogan est l’écran partout, n’est-ce pas ? Nous avons actuellement une grande gamme, allant des téléviseurs Neo QLED, 8K, OLED, aux téléviseurs Lifestyle.

Toutes ces choses futuristes seront possibles une fois que cette technologie deviendra plus courante. Et Samsung est connu pour, chaque année, apporter ou améliorer des innovations.

C’est pourquoi nous sommes numéro un depuis 18 ans. L’une des choses clés est la confiance de nos consommateurs.

Propos recueillis par Selim Benabdelkhalek

Partagez cet article :