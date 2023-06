Le Dr Said Jamil est un expert en affaires économiques et éducatives de longue date. Concernant la compatibilité du système éducative avec l’entrepreneuriat, il estime que les principes de l’entrepreneuriat s’imposent aujourd’hui comme étant un facteur indispensable à prendre en considération dans le système éducatif.

A cet effet, il explique que le marché du travail assiste actuellement à une entrée intense des jeunes, de la Génération Z, née entre la fin des années 1990 et la fin des années 2000. Et de poursuivre que cette génération passionnée par le travail indépendant ou l’entrepreneuriat, a temporairement fait escale dans des entreprises, une expérience nécessaire qui aide et motive les jeunes à passer vers le » Freelance ».

Par ailleurs, M. Said Jamil, également fondateur du Groupe Vivaldi-Galilée, a tenu à préciser que la Génération « Alpha », née à partir de 2009, est une génération qui a des besoins spécifiques dans l’éducation et l’enseignement : « La génération Alpha nécessite des méthodes pédagogiques à même de développer des intelligences multiples (naturaliste, coexistence…) en plus des deux intelligences de bases, logico-mathématique et linguistique ».

Dans le cadre de l’approche des initiatives approuvées pour enseigner les principes de la « robotique » et de l’informatique au profit de la « Génération Alpha », M. Hassan Abadi, responsable de l’informatique au Groupe Vivaldi-Galilée, a révélé que l’alphabet robotique est enseigné en plus des cours homologués, comme matière permettant aux jeunes étudiants de se familiariser très tôt avec les nouvelles tendances en la matière, afin de ne pas rester hors contexte.

Et de poursuivre que la phase d’enseignement primaire assiste à l’endoctrinement du soi-disant SCRATCH, tandis que la phase préparatoire et secondaire au cours de laquelle les étudiants sont formés sur ARDUINO et Phyton concerne, elle, le traitement des composants électroniques.

M. Abadi a aussi souligné que les collégiens et lycéens bénéficient de l’apprentissage de la programmation web, des langages de programmation HTLM et Javascript, pour assurer leur qualification aux futurs métiers : « Le Groupe s’occupe également du domaine de l’intelligence artificielle, en prenant soin d’enseigner aux étudiants les principes de la recherche et comment enrichir leur bagage de connaissances. Le Groupe vise à se transformer en une école privée intelligente au niveau de l’administration, afin d’atteindre le stade du zéro papier, en plus de fournir aux élèves des exercices à domicile numériquement, et la même chose en ce qui concerne les fichiers de points, l’annonce des dates de vacances, ainsi que la communication entre l’administration et les parents d’élèves », dit-il.

Pour conclure, Dr Said Jamil explique que l’école marocaine, que ce soit au niveau du public ou du privé, peut produire des générations capables de relever les défis de l’avenir : « D’ailleurs, l’école marocaine ne cesse de transmettre à toutes les générations le concept de citoyenneté, celle au service des objectifs de développement local ».

Et quant à savoir si les ressources humaines pour réaliser les objectifs escomptés sont suffisantes ou s’il y a un déficit à cet égard, notre interlocuteur tient à rappeler que les conclusions du rapport du Nouveau Modèle de Développement soulignent l’importance des RH au niveau de tous les secteurs, rappelant également que ledit Rapport a fait savoir que le Conseil Supérieur de l’Education avait confirmé le fait que des mesures pour remédier à la situation ont été envisagées et prises au cours de la période 2009-2015, mais en vain. Et de ce fait, la problématique des RH reste sérieuse.

