Visiblement, le patronat marocain ne veut pas perdre trop de temps pour se pencher sur le PLF 2024 d’une part, ainsi que sur la deuxième hausse du SMIG prévue normalement à partir de ce mois de septembre d’autre part.

Ce vendredi 1ier septembre, au sein de son siège à Casablanca, la présidence de la Confédération n’a pas fait dans la dentelle au sujet de ces deux axes qui marquent la rentrée économique 2023-24.

Concernant ainsi le PLF 2024, la CGEM insiste sur la neutralité de la TVA. Auprès du patronat, on souligne que la réforme de cette taxe qui présente une priorité majeure pour le tissu économique national dans son ensemble, s’impose aujourd’hui plus que jamais : ‘‘ Il faut se pencher sur sa neutralité. Sa révision nécessite un travail de fond du système fiscale de la TVA. C’est un chapitre important de la réforme fiscale. Il n’y a pas de taux figés, mais l’essentiel reste le fait que cette taxe soit neutre. Car à cause de la TVA, des entreprises meurent en bonne santé’’, dit-on auprès de la CGEM.

Dans ses explications, le président de la Confédération, Chakib Alj, tient à préciser qu’il est urgent d’initier la réforme de la TVA afin d’atteindre sa neutralité et limiter son impact sur le pouvoir d’achat des citoyens.

Même son de cloche, ou presque, chez Hakim Marrakchi, le vice-président de la CGEM, pour qui la TVA pèse lourdement sur les entreprises marocaines d’où l’importance de la redéfinition de son champ d’application : ‘‘ Aujourd’hui, la TVA reste l’impôt par excellence qui doit être reformé à partir de cette année’’.

Pour sa part, Youssef Alaoui, vice-président de la CGEM, estime que la réforme de la TVA et le Code du Travail restent les deux principaux piliers à même de mettre des systèmes cohérents public-privé capables d’atteindre les objectifs annoncés lors de l’ouverture de la session parlementaire d’octobre dernier, soit des investissements de 500 MMDH et la création de 550 000 emplois à l’horizon 2026 : ‘‘ Il ne reste pas beaucoup de temps et le défi est de taille’’, dit-il.

Concrètement, la CGEM propose dans le cade du PLF 2024, une redéfinition du champ d’application,des exonérations de TVA et la généralisation du droit à déduction et remboursement. Elle propose aussi une réduction du nombre de taux de TVA pour atteindre 2 taux, tout en maintenant le taux de 0%, la revue de la base imposable de TVA – notamment pour exclure les taxes spécifiques du calcul de la base et un aménagement du système des Admissions Temporaires.

La CGEM recommande aussi d’accélérer la refonte des taxes locales, et plus particulièrement la TaxeProfessionnelle à travers la réduction du nombre de taxes en les regroupant en deux grandes taxes ( une taxe foncière et une taxe sur l’activité économique ) et la simplification du calcul de la taxeprofessionnelle, générant une iniquité entre exploitants propriétaires et locataires – en modifiantnotamment l’assiette de cette taxe pour l’asseoir sur l’indicateur commun qui parait le plus pertinent : l’Excédent Brut d’Exploitation – et en harmonisant le mode de liquidation de cette taxe.

Dans la même lignée des propositions, la CGEM souhaite réformer l’IR en envisageant son allègementdu barème sur une période de 3 ans avec un taux cible marginal de 30% en 2026. A ce niveau, elle veut étendre le plafond d’exonération des indemnités de licenciement à 3 MDH à partir de 50 ans et augmenter la valeur faciale du titre repas à 60 Dhs.

Pour ce qui est de l’IS, le patronat veut exclure les produits non courants du calcul de la baseimposable à l’IS, actuellement décourageants pour toute société souhaitant céder une immobilisationau risque de dépasser le seuil de 100 M MAD de bénéfice imposable. Il souhaite également élargir ledispositif de plafonnement de l’IS à 20% à toutes les sociétés s’engageant à réaliser uninvestissement égal ou supérieur à 1,5 Mds MAD sur 5 ans – et non seulement celles nouvellementcréées et améliorer les dispositifs de neutralité des opérations de restructuration de groupe. Dans le même sens, la CGEM préconise toutefois une révision des conditions de déductibilité des provisionspour créances douteuses et notamment l’exigence du recours judiciaire.

Par rapport aux propositions douanières, le patronat propose la poursuite de la cotisation minimale envue de sa suppression, la révision de la taxation des surestaries, en les excluant expressément del’application de la RAS de 10%, la révision du système de sanctions fiscales, la rationalisation de lataxation des intrants à l’import, la révision du mécanisme de calcul de la TIC sur les produitspolluants…

Pour conclure, Chakib Alj n’a pas manqué d’exprimer un souhait : ‘‘ Nous attendons à ce que la loi de finances 2024 soit favorable à l’épanouissement de l’entreprise marocaine ’’.

Hassan Zaatit

Encadré :

Augmentation du SMIG : le Oui, mais de la CGEM … !

Concernant la deuxième augmentation du SMIG de 5% pour atteindre 10% et ce, comme prévu et signé dans le cadre du Dialogue Social du 22 avril 2022, la CGEM se dit favorable, mais il est quand même important de clarifier certains points : ‘‘ De notre part, il n’y a aucune logique de chantage par rapport à ce sujet qui a fait couler beaucoup d’encre. Nous ne sommes pas opposés et nous ne sommes en aucun cas contre la deuxième hausse du SMIG qui s’inscrit dans le cadre d’un partenariat tripartite où un calendrier a été établi avec des échéances et des engagements à respecter par les partenaires sociaux, notamment les deux augmentations du SMIG, la promulgation de la loi sur la grève et la révision du Code du Travail qui a plus de 20 ans’’, a dit Chakib Alj, tout en précisant que les entreprises procéderont à la deuxième hausse une fois que le gouvernement décidera de le faire…

Partagez cet article :