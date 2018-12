PARTAGER Le Roi pose la première pierre du nouveau terminal de l’aéroport de Rabat-Salé et lance le Boeing 787-9

Le Roi Mohammed VI a procédé, mercredi, à la pose de la première pierre d’un nouveau terminal à l’aéroport de Rabat-Salé, avant de lancer le premier appareil de la nouvelle génération des avions de la Royal Air Maroc (RAM), un Boeing 787-9 Dreamliner nouvellement acquis.

Nécessitant des investissements prévisionnels estimés à 1,641 milliard de dirhams, l’extension de l’aéroport Rabat-Salé est un projet structurant destiné à accompagner la croissance du trafic passager et l’essor socio-économique que connait la région de Rabat-Salé-Kénitra.

La nouvelle infrastructure aéroportuaire ne manquera pas de bénéficier aussi à la ville voisine de Kénitra, en tant que plateforme industrielle et important bassin d’emplois, avec sa zone franche, qui accueille des groupes industriels de renom.

Faisant partie intégrante de la stratégie de développement de l’Office national des aéroports (ONDA), ce projet d’extension de l’aéroport Rabat-Salé portera sur la construction d’un nouveau terminal d’une superficie de près de 69.000 m2, l’agrandissement du parking avions (six postes additionnels), l’aménagement de bretelles de liaison et la construction d’un parking pour voitures sur deux niveaux (1.300 places).

Pour répondre aux besoins et attentes des usagers, nationaux et étrangers, le futur terminal sera doté d’équipements technologiques de pointe conformes aux normes et standards internationaux en matière de sûreté, de sécurité et de qualité des services, et d’une architecture optimisant les espaces pour une gestion fluide des passagers.

Il comportera ainsi un Hall public avec un espace qui sera dédié à l’exposition de maquettes d’avions, une zone d’enregistrement des passagers et des bagages, une zone d’inspection filtrage, une zone réservée à la livraison des bagages, un espace de contrôle des passeports à l’arrivée, des circuits rouge et vert pour le contrôle douanier à l’arrivée.

Le futur terminal comportera également six passerelles télescopiques d’embarquement et de débarquement, une galerie commerciale aménagée suivant le nouveau concept de walkthrough, ainsi que des espaces de restauration et de détente des passagers.

Dans le cadre du respect de l’environnement et des principes de durabilité, ce projet, financé par les fonds propres de l’ONDA (596 millions DH), la Banque Africaine de Développement (825 MDH), et l’Agence Française de Développement (220 MDH), intègre dans sa conception des techniques innovantes pour la régulation de la température intérieure des espaces, la valorisation de l’éclairage naturel, et l’économie de l’eau.

Le lancement par le Souverain de la construction de ce nouveau terminal vient conforter la place internationale de l’aéroport Rabat-Salé qui a connu un trafic passagers important durant les dernières années avec un taux d’évolution annuel moyen de 14,03 pc sur la période 2007-2017.

Le premier des quatre Boeing 787-9 commandés par la compagnie nationale, le gros porteur 787-9, plus spacieux et plus performant, vient s’ajouter aux cinq 787-8 déjà exploités par la RAM et permettant à celle-ci de desservir de nouvelles destinations en vol direct, et d’étoffer ainsi son réseau qui compte déjà plus de 90 destinations à travers le monde.

Le fuselage du 787-9 est allongé de six mètres par rapport au 787-8 et peut transporter 302 passagers (soit 28 de plus par rapport au Boeing 787-8) sur une distance allant jusqu’à 14.140 kilomètres dans une configuration typique à deux classes. Cette capacité additionnelle permettra à Royal Air Maroc d’élargir son champ d’action, tout en optimisant la rentabilité de ses routes, notamment grâce à l’efficacité énergétique de cet avion, avec une réduction de la consommation de carburant et des émissions de carbone de près de 25 pc par rapport aux autres avions long courrier.

LNT avec MAP