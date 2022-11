Cette initiative s’inscrit dans la continuité des actions menées pour la simplification, la sécurisation et la fluidification des démarches à entreprendre pour l’authentification aux services de l’Agence PortNet et organismes partenaires.

Elle s’inscrit également dans l’esprit de la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et actes administratifs. C’est dans ce cadre que PORTNET S.A., en partenariat avec l’Agence de Développement du Digital (ADD) et la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), vient de lancer un nouveau service en ligne. Il s’agit de l’authentification, via la Carte Nationale d’Identité Electronique CNIE, pour accéder au Guichet Unique PortNet.

En effet, les opérateurs économiques, peuvent désormais se connecter au Guichet Unique PortNet soit via la démarche habituelle à savoir leurs noms d’utilisateurs et mots de passe, ou uniquement via leur CNIE. L’opérateur économique dispose d’un code PIN, associé à sa CNIE, qu’il devra utiliser pour s’authentifier à PortNet d’une manière électronique et sécurisée.

Ce nouveau service, qui sera effectif à partir du lundi 14 Novembre 2022, contribuera à la fiabilisation et sécurisation des données personnelles des opérateurs économiques et ainsi au développement d’un écosystème de confiance numérique dans le secteur Logistique et du Commerce Extérieur, explique-t-on auprès de PortNet.

LNT

Partagez cet article :